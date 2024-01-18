https://ria.ru/20240118/belgorod-1921983832.html

Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах Белгорода

Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах Белгорода - РИА Новости, 18.01.2024

Гладков сообщил о состоянии пострадавших при обстрелах Белгорода

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что 40 пострадавших с 29 декабря при обстрелах Белгорода еще находятся на лечении в... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:24

2024-01-18T08:24

2024-01-18T08:24

специальная военная операция на украине

происшествия

белгород

белгородская область

россия

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919833418_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_0ca23c8eb9e5a90f5cf4f6627973d29d.jpg

БЕЛГОРОД, 18 янв - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил в Telegram, что 40 пострадавших с 29 декабря при обстрелах Белгорода еще находятся на лечении в больницах, за последнюю неделю были выписаны 20 человек. "По состоянию наших жителей, которые были ранены с 29 декабря, за последнюю неделю выписаны из больниц Белгорода и Москвы 20 человек. В больнице сейчас находятся 40 человек. На следующей неделе все дети, которые сейчас проходят лечение в детской областной больнице города Белгорода, медики обещают их выписать, то есть состояние здоровья улучшается", - сказал Гладков.По словам губернатора, все пациенты находятся в стабильном состоянии. "Надеемся, что они как можно быстрее поправятся и вернутся в свои семьи. Все, что зависит от нас, мы будем помогать", - добавил глава области. По данным Минобороны РФ, ночью 29 декабря над Белгородской областью российские средства ПВО уничтожили 13 реактивных снарядов, выпушенных со стороны Украины. Средствами ПВО 30 декабря были перехвачены ракеты "Ольха" и большая часть реактивных снарядов РСЗО Vampire, несколько реактивных снарядов и кассетные части от сбитых ракет "Ольха" попали по Белгороду. По официальным данным, погибли 25 человек, среди которых пять детей, 109 пострадали. За 2 января ВСУ выпустили по Белгороду две ракеты тактического ракетного комплекса "Точка-У" и 24 ракеты РСЗО "Ольха", все они были сбиты российскими средствами ПВО. Утром 3 января Минобороны РФ сообщило об уничтожении ещё шести ракет "Точка-У" и шести ракет "Ольха", впоследствии в новогодние праздники сообщалось еще о сбитых снарядах и ракетах.

белгород

белгородская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгород, белгородская область, россия, вячеслав гладков, вооруженные силы украины