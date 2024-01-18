https://ria.ru/20240118/baymak-1921986055.html

Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в башкирском Баймаке

Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в башкирском Баймаке - РИА Новости, 18.01.2024

Суд арестовал шестерых задержанных при беспорядках в башкирском Баймаке

Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на 10 и 13 суток, сообщил РИА Новости представитель суда. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T08:56

2024-01-18T08:56

2024-01-18T08:56

происшествия

уфа

баймак

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

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УФА, 18 янв - РИА Новости. Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке на 10 и 13 суток, сообщил РИА Новости представитель суда. "Кировский районный суд Уфы арестовал 6 задержанных. Пятеро получили 10 суток ареста, ещё один - 13 суток", - сказал собеседник агентства. Массовые беспорядки произошли в среду перед зданием Баймакского районного суда, где огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. Росфинмониторинг добавил Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт**". МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В Минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации.* Внесен в реестр террористов и экстремистов** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921916359.html

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происшествия, уфа, баймак, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)