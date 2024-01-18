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Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру" - РИА Новости, 18.01.2024
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03:38 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/bayden-1921971079.html
Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру"
Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру" - РИА Новости, 18.01.2024
Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру"
Президент США Джо Байден предупредил лидеров конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T03:38
2024-01-18T03:38
в мире
украина
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил лидеров конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного мира", сообщил Белый дом. Байден пригласил во вторник к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Киева. "На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию, для защиты от жестокого вторжения России. Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира", - говорится в пресс-релизе. "Он ясно дал понять: продолжающееся бездействие конгресса несет угрозу национальной безопасности США, альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал конгресс оперативно выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решительном настрое США", - добавили в Белом доме. Утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. Байден согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе США и заявил, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах, сообщили в Белом доме.
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в мире, украина, сша, джо байден, нато
В мире, Украина, США, Джо Байден, НАТО
Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру"

Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает безопасности США и НАТО

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил лидеров конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного мира", сообщил Белый дом.
Байден пригласил во вторник к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Киева.
«
"На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию, для защиты от жестокого вторжения России. Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира", - говорится в пресс-релизе.
"Он ясно дал понять: продолжающееся бездействие конгресса несет угрозу национальной безопасности США, альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал конгресс оперативно выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решительном настрое США", - добавили в Белом доме.
Утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
Байден согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе США и заявил, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах, сообщили в Белом доме.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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