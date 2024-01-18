Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру"
Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает безопасности США и НАТО
Президент США Джо Байден. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил лидеров конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного мира", сообщил Белый дом.
Байден пригласил во вторник к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Киева.
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"На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию, для защиты от жестокого вторжения России. Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира", - говорится в пресс-релизе.
"Он ясно дал понять: продолжающееся бездействие конгресса несет угрозу национальной безопасности США, альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал конгресс оперативно выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решительном настрое США", - добавили в Белом доме.
Утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации.
Байден согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе США и заявил, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах, сообщили в Белом доме.