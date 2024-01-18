https://ria.ru/20240118/bayden-1921971079.html

Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру"

Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру" - РИА Новости, 18.01.2024

Байден заявил, что задержка помощи Украине угрожает "свободному миру"

Президент США Джо Байден предупредил лидеров конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T03:38

2024-01-18T03:38

2024-01-18T03:38

в мире

украина

сша

джо байден

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/07/1914280205_0:0:1464:824_1920x0_80_0_0_e094ed281bd0de968101a16ec666ba4b.jpg

ВАШИНГТОН, 18 янв - РИА Новости. Президент США Джо Байден предупредил лидеров конгресса, что проволочки с выделением средств в помощь Украине угрожают безопасности Америки, НАТО и "свободного мира", сообщил Белый дом. Байден пригласил во вторник к себе руководителей республиканских и демократических фракций, глав профильных комитетов палаты представителей и сената в попытке подтолкнуть их к утверждению запроса на очередные 61 миллиард долларов для Киева. "На встрече президент Байден подчеркнул важность того, чтобы конгресс обеспечил Украину необходимыми ресурсами, включая средства ПВО и артиллерию, для защиты от жестокого вторжения России. Президент обсудил стратегические последствия бездействия для Украины, США и мира", - говорится в пресс-релизе. "Он ясно дал понять: продолжающееся бездействие конгресса несет угрозу национальной безопасности США, альянса НАТО и остального свободного мира. Президент призвал конгресс оперативно выделить дополнительное финансирование в поддержку Украины и послать сильный сигнал о решительном настрое США", - добавили в Белом доме. Утверждение президентского запроса республиканская оппозиция в конгрессе увязывает с проведением масштабной миграционной реформы и обсуждает ее параметры с коллегами-демократами и представителями администрации. Байден согласился с необходимостью экстренных мер для улучшения ситуации на южной границе США и заявил, что обнадежен прогрессом, который достигнут на межпартийных переговорах, сообщили в Белом доме.

https://ria.ru/20240117/problemy-1921758597.html

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, украина, сша, джо байден, нато