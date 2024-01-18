https://ria.ru/20240118/bashkiriya-1922012480.html

Глава Башкирии высказался о беспорядках в Баймаке

Глава Башкирии высказался о беспорядках в Баймаке - РИА Новости, 18.01.2024

Глава Башкирии высказался о беспорядках в Баймаке

Власти Башкирии признают, что в инциденте в Баймаке есть часть их вины, но не позволят перевести ситуацию в "плоскость экстремизма" и покажут истинное лицо... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:47

2024-01-18T10:47

2024-01-18T13:49

происшествия

республика башкортостан

радий хабиров

баймак

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УФА, 18 янв — РИА Новости. Власти Башкирии признают, что в инциденте в Баймаке есть часть их вины, но не позволят перевести ситуацию в "плоскость экстремизма" и покажут истинное лицо организаторов беспорядков, заявил глава республики Радий Хабиров в Telegram-канале."С первого дня своей работы я сказал, что не буду терпеть экстремизм и попытки расшатывать ситуацию. Как глава Башкортостана, я должен защищать республику, людей от любой попытки раскачать межнациональное согласие — по признаку национальности, языка, веры. Это мои полномочия, мой долг", — написал он.Он напомнил, что в 2020 году организацию "Башкорт"* признали экстремистской, а ее руководителей в той или иной форме привлекали к ответственности. Вчера, 17 января, суд вынес приговор Фаилю Алчинову** — четыре года колонии общего режима. По словам Хабирова, "можно надевать на себя маску доброго экоактивиста, патриота, но на самом деле ситуация совсем не такая". Глава республики пояснил, что некоторые из этих людей находятся за рубежом и, по сути, выступают как предатели, призывая к отделению Башкортостана от России и к партизанской войне. "Это и Габбасов**, который судим за убийство, это маскирующийся под мирного чабана Фанзиль Ахметшин, который судим за наркотики", — добавил он.Накануне Следственный комитет возбудил дело о массовых беспорядках в Баймаке — это тяжелая статья, которая предполагает длительный срок наказания, отметил Хабаров."Правоохранительные органы очень активно проводят эту работу. Я переживаю — где-то есть наша вина, вина муниципалитетов, моя личная вина в том, что до конца не объяснили людям, до конца не раскрыли суть и содержание этих людей. Сейчас будем активно этим заниматься. Я отмалчиваться тоже не буду, мы покажем истинное лицо этих ребят. Еще раз говорю: не надо маскироваться под мирных чабанов, добрых активистов, это на самом деле не так", — подчеркнул он.Глава республики полагает, что нужно более активно рассказывать, чем живут жители Башкирии, и пообещал продолжить эту работу.Алчинова* приговорили к четырем годам лишения свободы по обвинению в возбуждении ненависти по национальному признаку. Как установил суд, в конце апреля Алчинов* выступил на сходе в селе Ишмурзино с речью, в которой оскорбил кавказцев, армян и выходцев из Средней Азии. Перед зданием Баймакского районного суда 15 и 17 января произошли массовые беспорядки, в которых, по данным СК, пострадали несколько человек, в том числе силовики.Следователи возбудили дело об организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. Кировский суд Уфы арестовал шестерых участников несанкционированного митинга.* Экстремистская организация, запрещенная в России.* Физическое лицо, признанное Росфинмониторингом террористом-экстремистом.

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html

https://ria.ru/20240117/liniya-1921936847.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, республика башкортостан, радий хабиров, баймак