https://ria.ru/20240118/bashkiriya-1921998560.html

Глава парламента Башкирии призвал жителей выражать позицию в рамках закона

Глава парламента Башкирии призвал жителей выражать позицию в рамках закона - РИА Новости, 18.01.2024

Глава парламента Башкирии призвал жителей выражать позицию в рамках закона

Спикер башкирского парламента Константин Толкачев после беспорядков в Баймаке призвал жителей региона выражать свою позицию в рамках закона, сообщила... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T09:45

2024-01-18T09:45

2024-01-18T09:45

происшествия

баймак

константин толкачев

республика башкортостан

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УФА, 18 янв – РИА Новости. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев после беспорядков в Баймаке призвал жителей региона выражать свою позицию в рамках закона, сообщила пресс-служба госсобрания-курултая республики. Массовые беспорядки произошли 15 и 17 января перед зданием Баймакского районного суда, где накануне огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. "Мы живем в правовом государстве, и ситуация должна развиваться на основе закона. Уже заявлено, что приговор будет обжаловаться. Это право каждого гражданина. Призываю жителей выражать свою позицию в рамках закона, особенно на фоне провокаций и подогреваемой ситуации из-за рубежа", - приводит пресс-служба парламента региона слова Толкачева. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации. В четверг Кировский суд Уфы арестовал 6 участников несанкционированного митинга перед зданием суда Баймака, которое прошло 15 января, когда шел суд над Алчиновым*, и оглашение приговора было перенесено на 17 января. Росфинмониторинг внес Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**.* Внесен в реестр террористов и экстремистов** Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921916359.html

https://ria.ru/20240117/delo-1921887442.html

https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921865630.html

баймак

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, баймак, константин толкачев, республика башкортостан