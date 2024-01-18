https://ria.ru/20240118/bashkiriya-1921998560.html
Глава парламента Башкирии призвал жителей выражать позицию в рамках закона
Глава парламента Башкирии призвал жителей выражать позицию в рамках закона - РИА Новости, 18.01.2024
Глава парламента Башкирии призвал жителей выражать позицию в рамках закона
Спикер башкирского парламента Константин Толкачев после беспорядков в Баймаке призвал жителей региона выражать свою позицию в рамках закона, сообщила... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T09:45
2024-01-18T09:45
2024-01-18T09:45
происшествия
баймак
константин толкачев
республика башкортостан
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УФА, 18 янв – РИА Новости. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев после беспорядков в Баймаке призвал жителей региона выражать свою позицию в рамках закона, сообщила пресс-служба госсобрания-курултая республики. Массовые беспорядки произошли 15 и 17 января перед зданием Баймакского районного суда, где накануне огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов. МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов. "Мы живем в правовом государстве, и ситуация должна развиваться на основе закона. Уже заявлено, что приговор будет обжаловаться. Это право каждого гражданина. Призываю жителей выражать свою позицию в рамках закона, особенно на фоне провокаций и подогреваемой ситуации из-за рубежа", - приводит пресс-служба парламента региона слова Толкачева. СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации. В четверг Кировский суд Уфы арестовал 6 участников несанкционированного митинга перед зданием суда Баймака, которое прошло 15 января, когда шел суд над Алчиновым*, и оглашение приговора было перенесено на 17 января. Росфинмониторинг внес Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**.* Внесен в реестр террористов и экстремистов** Запрещенная в России экстремистская организация
https://ria.ru/20240117/ekstremist-1921916359.html
https://ria.ru/20240117/delo-1921887442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, баймак, константин толкачев, республика башкортостан
Происшествия, Баймак, Константин Толкачев, Республика Башкортостан
Глава парламента Башкирии призвал жителей выражать позицию в рамках закона
Спикер парламента Башкирии: ситуация должна развиваться на основе закона
УФА, 18 янв – РИА Новости. Спикер башкирского парламента Константин Толкачев после беспорядков в Баймаке призвал жителей региона выражать свою позицию в рамках закона, сообщила пресс-служба госсобрания-курултая республики.
Массовые беспорядки произошли 15 и 17 января перед зданием Баймакского районного суда, где накануне огласили приговор Фаилю Алчинову*: 4 года лишения свободы из-за возбуждения ненависти по национальному признаку. По данным следствия, мужчина на сходе граждан в селе Ишмурзино оскорбил кавказцев и среднеазиатов.
Башкирские добровольцы позвали Алчинова* в зону СВО на перевоспитание
МВД по Башкирии сообщало, что в социальных сетях размещались призывы к участию в несанкционированной публичной акции перед зданием суда Баймака, и призывало граждан не поддаваться на провокации и не участвовать в ней. СК
сообщал, что в ходе массовых беспорядков перед зданием суда пострадали несколько человек, в том числе сотрудники правоохранительных органов.
"Мы живем в правовом государстве, и ситуация должна развиваться на основе закона. Уже заявлено, что приговор будет обжаловаться. Это право каждого гражданина. Призываю жителей выражать свою позицию в рамках закона, особенно на фоне провокаций и подогреваемой ситуации из-за рубежа", - приводит пресс-служба парламента региона слова Толкачева.
В Башкирии возбудили уголовное дело после массовых беспорядков в Баймаке
СК завел уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках и применения насилия в отношении представителя власти. В минздраве республики РИА Новости уточняли, что пострадавшим оказывается помощь, никто из них не нуждается в госпитализации.
В четверг Кировский суд Уфы
арестовал 6 участников несанкционированного митинга перед зданием суда Баймака, которое прошло 15 января, когда шел суд над Алчиновым*, и оглашение приговора было перенесено на 17 января.
Росфинмониторинг
внес Алчинова* в список террористов-экстремистов за участие в запрещенной в Башкирии экстремистской организации "Башкорт"**.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов
** Запрещенная в России экстремистская организация Духовенство в Башкирии прокомментировало приговор экстремисту Алчинову*