"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей под новым брендом весной
"АвтоВАЗ": продажи нового бренда автомобилей начнутся весной
Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной этого года, сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе, за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал этот новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро: уже весной этого года. Будут они в дилерских центрах Lada, но это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода", - рассказал он.
Соколов также подтвердил, что ранее зарегистрированный "АвтоВАЗом" товарный знак в форме знака "икс" будет новым логотипом марки.
О том, что компания планирует запустить в 2024 году новый автомобильный бренд, Соколов заявил в начале января. Тогда подробностей проекта он не раскрыл. Как отмечал в разговоре с РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков, скорее всего, под новым брендом "АвтоВАЗа" будут производиться китайские автомобили, наиболее вероятные претенденты - Chery или FAW.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).