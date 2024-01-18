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"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей под новым брендом весной - РИА Новости, 18.01.2024
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14:57 18.01.2024 (обновлено: 19:06 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/avtovaz-1922120472.html
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей под новым брендом весной
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей под новым брендом весной - РИА Новости, 18.01.2024
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей под новым брендом весной
"АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной этого года, сообщил президент компании РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T14:57
2024-01-18T19:06
экономика
авто
автоваз
санкт-петербург
максим соколов
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной этого года, сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24"."Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе, за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал этот новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро: уже весной этого года. Будут они в дилерских центрах Lada, но это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода", - рассказал он.Соколов также подтвердил, что ранее зарегистрированный "АвтоВАЗом" товарный знак в форме знака "икс" будет новым логотипом марки.О том, что компания планирует запустить в 2024 году новый автомобильный бренд, Соколов заявил в начале января. Тогда подробностей проекта он не раскрыл. Как отмечал в разговоре с РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков, скорее всего, под новым брендом "АвтоВАЗа" будут производиться китайские автомобили, наиболее вероятные претенденты - Chery или FAW."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
https://ria.ru/20240118/avtorynok-1922056618.html
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экономика, авто, автоваз, санкт-петербург, максим соколов
Экономика, Авто, АвтоВАЗ, Санкт-Петербург, Максим Соколов
"АвтоВАЗ" начнет продажи автомобилей под новым брендом весной

"АвтоВАЗ": продажи нового бренда автомобилей начнутся весной

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкАвтомобиль Lada Aura
Автомобиль Lada Aura - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Автомобиль Lada Aura. Архивное фото
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. "АвтоВАЗ" будет выпускать автомобили под новым брендом на своём заводе в Санкт-Петербурге, их продажи начнутся уже весной этого года, сообщил президент компании Максим Соколов в интервью телеканалу "Россия 24".
"Мы уже сказали, что линейка нашей продукции будет расширяться. В том числе, за счет партнерских лицензионных проектов. Выпускать такие проекты будет наш завод в Санкт-Петербурге. Именно он зарегистрировал этот новый бренд. Продажи под этим брендом начнутся совсем скоро: уже весной этого года. Будут они в дилерских центрах Lada, но это будет самостоятельная продукция санкт-петербургского автомобильного завода", - рассказал он.
Соколов также подтвердил, что ранее зарегистрированный "АвтоВАЗом" товарный знак в форме знака "икс" будет новым логотипом марки.
О том, что компания планирует запустить в 2024 году новый автомобильный бренд, Соколов заявил в начале января. Тогда подробностей проекта он не раскрыл. Как отмечал в разговоре с РИА Новости автоэксперт Максим Кадаков, скорее всего, под новым брендом "АвтоВАЗа" будут производиться китайские автомобили, наиболее вероятные претенденты - Chery или FAW.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти, Ижевске и Санкт-Петербурге. В середине мая прошлого года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей бренда в 2023 году составили 352,6 тысячи (рост почти в 2 раза в годовом выражении).
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