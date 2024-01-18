https://ria.ru/20240118/avtorynok-1922056618.html
Дилеры назвали долю китайских машин на российском авторынке
Дилеры назвали долю китайских машин на российском авторынке - РИА Новости, 18.01.2024
Дилеры назвали долю китайских машин на российском авторынке
Автомобильный рынок РФ сейчас на 50% состоит из китайских брендов, в целом в стране уже продаются машины около 60 чайна-марок, сообщил президент ассоциации... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:44
2024-01-18T12:44
2024-01-18T12:46
авто
россия
российские автомобильные дилеры
китай
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Автомобильный рынок РФ сейчас на 50% состоит из китайских брендов, в целом в стране уже продаются машины около 60 чайна-марок, сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин. "Автомобильный рынок России на 50% состоит из китайских брендов", - отмечается в его презентации, представленной в ходе пресс-конференции в "Россия Сегодня". Согласно слайду, на данный момент в РФ продаются автомобили 60 китайских брендов, при этом более 20 из них поставляются через неофициальных дилеров. Глава ассоциации также подсчитал совокупные планы китайских автопроизводителей на 2024 год. В общей сложности они намерены продать в РФ 1,17 миллиона машин. Тогда как в 2023 году было продано почти 550 тысяч штук.
https://ria.ru/20240115/avtomobili-1921348332.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, россия, российские автомобильные дилеры, китай
Авто, Россия, Российские автомобильные дилеры, Китай
Дилеры назвали долю китайских машин на российском авторынке
Дилеры: российский авторынок на 50% состоит из китайских брендов
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Автомобильный рынок РФ сейчас на 50% состоит из китайских брендов, в целом в стране уже продаются машины около 60 чайна-марок, сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин.
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"Автомобильный рынок России на 50% состоит из китайских брендов", - отмечается в его презентации, представленной в ходе пресс-конференции в "Россия Сегодня".
Согласно слайду, на данный момент в РФ продаются автомобили 60 китайских брендов, при этом более 20 из них поставляются через неофициальных дилеров.
Глава ассоциации также подсчитал совокупные планы китайских автопроизводителей на 2024 год. В общей сложности они намерены продать в РФ 1,17 миллиона машин. Тогда как в 2023 году было продано почти 550 тысяч штук.
В России в 2023 году появились 19 новых китайских автобрендов