https://ria.ru/20240118/avtorynok-1922056618.html

Дилеры назвали долю китайских машин на российском авторынке

Дилеры назвали долю китайских машин на российском авторынке - РИА Новости, 18.01.2024

Дилеры назвали долю китайских машин на российском авторынке

Автомобильный рынок РФ сейчас на 50% состоит из китайских брендов, в целом в стране уже продаются машины около 60 чайна-марок, сообщил президент ассоциации... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:44

2024-01-18T12:44

2024-01-18T12:46

авто

россия

российские автомобильные дилеры

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/02/1828811948_0:264:3169:2047_1920x0_80_0_0_9bc83e9d007e227242db29016dba4694.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Автомобильный рынок РФ сейчас на 50% состоит из китайских брендов, в целом в стране уже продаются машины около 60 чайна-марок, сообщил президент ассоциации "Российские автомобильные дилеры" Алексей Подщеколдин. "Автомобильный рынок России на 50% состоит из китайских брендов", - отмечается в его презентации, представленной в ходе пресс-конференции в "Россия Сегодня". Согласно слайду, на данный момент в РФ продаются автомобили 60 китайских брендов, при этом более 20 из них поставляются через неофициальных дилеров. Глава ассоциации также подсчитал совокупные планы китайских автопроизводителей на 2024 год. В общей сложности они намерены продать в РФ 1,17 миллиона машин. Тогда как в 2023 году было продано почти 550 тысяч штук.

https://ria.ru/20240115/avtomobili-1921348332.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

авто, россия, российские автомобильные дилеры, китай