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Министр обороны Франции рассказал о поставках авиабомб AASM Украине - РИА Новости, 18.01.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:06 18.01.2024 (обновлено: 11:27 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/aviabomby-1922020274.html
Министр обороны Франции рассказал о поставках авиабомб AASM Украине
Министр обороны Франции рассказал о поставках авиабомб AASM Украине - РИА Новости, 18.01.2024
Министр обороны Франции рассказал о поставках авиабомб AASM Украине
Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января, сообщил министр обороны Себастьян Лекорню в эфире... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T11:06
2024-01-18T11:27
специальная военная операция на украине
в мире
франция
украина
себастьян лекорню
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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января, сообщил министр обороны Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter."Президент (Эммануэль Макрон) объявил о новых поставках порядка 40 ракет Scalp, это ракеты земля-воздух. Ещё - и это очень важно - мы также начнём поставлять авиабомбы AASM, которые сделаны под истребители Mistral, но которые мы успешно адаптировали к самолётам советского типа - "МиГ" и "Сухой". Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год, начиная с января", - заявил министр.Он также сообщил, что Франция нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнёт с февраля поставлять по 3 тысячи снарядов в месяц, а не по 2, как было ранее, что стало возможным благодаря налаживанию производства пороха на французской территории.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240118/snaryady-1921978331.html
https://ria.ru/20240115/obstanovka-1921009558.html
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в мире, франция, украина, себастьян лекорню
Специальная военная операция на Украине, В мире, Франция, Украина, Себастьян Лекорню
Министр обороны Франции рассказал о поставках авиабомб AASM Украине

Глава МО Лекорню: Франция начнет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц

© SafranАвиабомба AASM
Авиабомба AASM
© Safran
Авиабомба AASM. Архивное фото
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ПАРИЖ, 18 янв - РИА Новости. Франция будет поставлять Украине по 50 авиабомб AASM в месяц в течение всего 2024 года, начиная с января, сообщил министр обороны Себастьян Лекорню в эфире радиостанции France Inter.
"Президент (Эммануэль Макрон) объявил о новых поставках порядка 40 ракет Scalp, это ракеты земля-воздух. Ещё - и это очень важно - мы также начнём поставлять авиабомбы AASM, которые сделаны под истребители Mistral, но которые мы успешно адаптировали к самолётам советского типа - "МиГ" и "Сухой". Мы будем поставлять порядка 50 штук в месяц весь 2024 год, начиная с января", - заявил министр.
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Он также сообщил, что Франция нарастит поставки артиллерийских снарядов Украине и начнёт с февраля поставлять по 3 тысячи снарядов в месяц, а не по 2, как было ранее, что стало возможным благодаря налаживанию производства пороха на французской территории.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он указывал, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреФранцияУкраинаСебастьян Лекорню
 
 
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