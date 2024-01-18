https://ria.ru/20240118/avariya-1922228207.html

На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком

На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.01.2024

На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком

ДТП произошло на севере Москвы на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-18T23:30

2024-01-18T23:30

2024-01-19T00:12

происшествия

москва

ленинградское шоссе

россия

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ДТП произошло на севере Москвы на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ."ДТП с участием одного транспортного средства произошло на 24-м километре Ленинградского шоссе. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у грузовика перевернулся контейнер.Управление Роспотребнадзора по Москве, в свою очередь, сообщило, что в результате аварии произошло повреждение контейнера с фтороводородной кислотой. Ведомство не выявило загрязнения воздуха после ДТП, продолжает контролировать ситуацию.

https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html

москва

ленинградское шоссе

россия

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2024

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происшествия, москва, ленинградское шоссе, россия