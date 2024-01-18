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На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком
На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком - РИА Новости, 19.01.2024
На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком
ДТП произошло на севере Москвы на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-18T23:30
2024-01-18T23:30
2024-01-19T00:12
происшествия
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ДТП произошло на севере Москвы на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ."ДТП с участием одного транспортного средства произошло на 24-м километре Ленинградского шоссе. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у грузовика перевернулся контейнер.Управление Роспотребнадзора по Москве, в свою очередь, сообщило, что в результате аварии произошло повреждение контейнера с фтороводородной кислотой. Ведомство не выявило загрязнения воздуха после ДТП, продолжает контролировать ситуацию.
https://ria.ru/20230603/dtp-1875929593.html
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происшествия, москва, ленинградское шоссе, россия
Происшествия, Москва, Ленинградское шоссе, Россия
На Ленинградском шоссе в Москве произошло ДТП с грузовиком
На Ленинградском шоссе в Москве перевернулся контейнер грузовика
МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. ДТП произошло на севере Москвы на Ленинградском шоссе в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе московского главка МВД РФ.
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"ДТП с участием одного транспортного средства произошло на 24-м километре Ленинградского шоссе. Пострадавших нет", - рассказали в пресс-службе.
Вместе с тем, источник в правоохранительных органах сообщил агентству, что у грузовика перевернулся контейнер.
Управление Роспотребнадзора по Москве, в свою очередь, сообщило, что в результате аварии произошло повреждение контейнера с фтороводородной кислотой. Ведомство не выявило загрязнения воздуха после ДТП, продолжает контролировать ситуацию.
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