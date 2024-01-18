https://ria.ru/20240118/auzan-1922117454.html

Аузан назвал "путь Левши" шансом России при новой глобализации

Аузан назвал "путь Левши" шансом России при новой глобализации - РИА Новости, 18.01.2024

Аузан назвал "путь Левши" шансом России при новой глобализации

России не грозит цивилизационная изоляция, заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью РБК. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T14:50

2024-01-18T14:50

2024-01-18T15:43

россия

александр аузан

экономика

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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. России не грозит цивилизационная изоляция, заявил декан экономического факультета МГУ Александр Аузан в интервью РБК."Глобализация вернется. Цивилизации вообще, они же общаются. Нам нужно обдумывать, как Россия будет входить в новый поток глобализации, с чем", — сказал он.По мнению Аузана, в этой ситуации России мог бы пригодиться характерный для нее "феномен Левши" — свойственная россиянам способность делать нестандартные вещи.Кроме того, преимуществом России он назвал передовые цифровые технологии. По его мнению, Россия могла бы "делать свое предложение смыслов", при решении проблемы внутренней разъединенности, разделения людей на своих и чужих и поляризации общества.

https://ria.ru/20231230/itogi-1917431489.html

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россия, александр аузан, экономика