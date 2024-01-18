https://ria.ru/20240118/ataki-1922138319.html

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.01.2024

Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях

Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 370 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:44

2024-01-18T15:44

2024-01-18T16:05

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

украина

в мире

донецкая народная республика

сша

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912592570_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_3c3448ca8865670e83313b0550d58d06.jpg

МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 370 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Гвоздика", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили три атаки формирований 63-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley", четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ "Гвоздика", гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы", - отметили в министерстве.

украина

донецкая народная республика

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика, сша