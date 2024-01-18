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Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях - РИА Новости, 18.01.2024
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 370 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:44
2024-01-18T15:44
2024-01-18T16:05
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МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 370 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики."Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Гвоздика", - сказали в министерстве.На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили три атаки формирований 63-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики."Потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley", четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ "Гвоздика", гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы", - отметили в министерстве.
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вооруженные силы украины, украина, в мире, донецкая народная республика, сша
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире, Донецкая Народная Республика, США
Минобороны оценило потери ВСУ на Купянском и Краснолиманском направлениях
МО: ВСУ потеряли на Купянском и Краснолиманском направлениях около 370 человек
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Войска Украины потеряли за сутки на купянском и краснолиманском направлениях около 370 военнослужащих, сообщили в четверг в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделениями "Западной" группировки войск во взаимодействии с артиллерией и авиацией отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики.
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"Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ "Гвоздика", - сказали в министерстве.
На краснолиманском направлении подразделения группировки войск "Центр" при поддержке ударов авиации и огня артиллерии отразили три атаки формирований 63-й механизированной, 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ и 5-й бригады нацгвардии Украины в районах населённых пунктов Червоная диброва Луганской народной республики, Ямполовка и Григоровка Донецкой народной республики.
"Потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП "Bradley", четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ "Гвоздика", гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы", - отметили в министерстве.