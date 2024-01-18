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Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене - РИА Новости, 18.01.2024
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21:39 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/ataka-1922219711.html
Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене
Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене - РИА Новости, 18.01.2024
Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене
США нанесли в четверг удар по "паре" противокорабельных ракет, готовых к запуску с территории Йемена, и намерены продолжать бомбардировки, пока хуситы не... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T21:39
2024-01-18T21:39
в мире
сша
йемен
аденский залив
джон кирби
ансар алла
военная операция сша и британии в йемене
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. США нанесли в четверг удар по "паре" противокорабельных ракет, готовых к запуску с территории Йемена, и намерены продолжать бомбардировки, пока хуситы не прекратят атаки на судоходство, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби. "Мы вновь это сделали сегодня утром, ударив по паре противокорабельных ракет, которые, как мы имели основания полагать, готовились к запуску по южной части Красного моря", - сообщил он на брифинге Белого дома. Это уже пятая серия американских ударов по целям в Йемене. Накануне американские военные атаковали пусковые установки с 14 ракетами. "Эти удары продолжатся, пока они... продолжают эти атаки", - сказал Кирби. Накануне хуситы атаковали с помощью ударного беспилотника американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом. Также накануне США вернули движение хуситов "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.
https://ria.ru/20240113/rasplata-1921046447.html
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в мире, сша, йемен, аденский залив, джон кирби, ансар алла, военная операция сша и британии в йемене
В мире, США, Йемен, Аденский залив, Джон Кирби, Ансар Алла, Военная операция США и Британии в Йемене
Белый дом заявил, что США атаковали противокорабельные ракеты в Йемене

Кирби: США атаковали готовые к запуску противокорабельные ракеты в Йемене

© AP Photo / Jacquelyn MartinБелый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 18 янв – РИА Новости. США нанесли в четверг удар по "паре" противокорабельных ракет, готовых к запуску с территории Йемена, и намерены продолжать бомбардировки, пока хуситы не прекратят атаки на судоходство, заявил координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
"Мы вновь это сделали сегодня утром, ударив по паре противокорабельных ракет, которые, как мы имели основания полагать, готовились к запуску по южной части Красного моря", - сообщил он на брифинге Белого дома.
Вооруженные силы правящего на севере Йемена движения Ансар Алла - РИА Новости, 1920, 13.01.2024
Для англосаксов настало время расплаты
13 января, 08:00
Это уже пятая серия американских ударов по целям в Йемене. Накануне американские военные атаковали пусковые установки с 14 ракетами.
"Эти удары продолжатся, пока они... продолжают эти атаки", - сказал Кирби.
Накануне хуситы атаковали с помощью ударного беспилотника американский сухогруз в Аденском заливе. Судно получило повреждения, но осталось на плаву и продолжило следовать своим курсом.
Также накануне США вернули движение хуситов "Ансар Алла" в списки международных террористических организаций за участившиеся нападения на коммерческое судоходство, которые сами хуситы называют ответом на военную операцию Израиля в секторе Газа.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль, 10 января 2024 года - РИА Новости, 1920, 12.01.2024
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В миреСШАЙеменАденский заливДжон КирбиАнсар АллаВоенная операция США и Британии в Йемене
 
 
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