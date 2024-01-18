Рейтинг@Mail.ru
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:42 18.01.2024 (обновлено: 12:43 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/armeniya-1922055438.html
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией
Российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:43
армения
россия
сергей лавров
евразийский экономический союз
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_325:322:2742:1681_1920x0_80_0_0_e41b70c20aa48a11b9fc86e9e93b3b93.jpg
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается российско-армянских отношений, мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году. При этом министр отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".
https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html
армения
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0b/1754066148_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_abce706be8e7a2b4a82f565eea8b1bc8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
армения, россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, В мире
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией

Лавров: Россия никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкГосударственные флаги России и Армении
Государственные флаги России и Армении - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Государственные флаги России и Армении. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Что касается российско-армянских отношений, мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году.
При этом министр отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".
Зрители на концерте на Красной площади в Москве - РИА Новости, 1920, 10.10.2023
Ошибки России на постсоветском пространстве и пути их исправления
10 октября 2023, 08:00
 
АрменияРоссияСергей ЛавровЕвразийский экономический союзВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала