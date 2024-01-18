https://ria.ru/20240118/armeniya-1922055438.html

Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией

Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией

Российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T12:42

2024-01-18T12:42

2024-01-18T12:43

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается российско-армянских отношений, мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году. При этом министр отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".

https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html

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Ольга Фомченкова

армения, россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, в мире