https://ria.ru/20240118/armeniya-1922055438.html
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией - РИА Новости, 18.01.2024
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией
Российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:42
2024-01-18T12:43
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Российская сторона никогда не выступала инициатором охлаждения в отношениях с Арменией, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Что касается российско-армянских отношений, мы никогда не были инициаторами какого-либо охлаждения в этих связях", - подчеркнул Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности дипломатии РФ в 2023 году. При этом министр отметил, что в Москве помнят, как "многие из нынешних официальных лиц Армении, еще будучи в оппозиции, агитируя в ходе различных политических процессов, избирательных кампаний, призывали выйти из ОДКБ, из ЕАЭС".
https://ria.ru/20231010/oshibki-1901595648.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
армения, россия, сергей лавров, евразийский экономический союз, в мире
Армения, Россия, Сергей Лавров, Евразийский экономический союз, В мире
Лавров высказался об охлаждении отношений с Арменией
Лавров: Россия никогда не инициировала никакого охлаждения отношений с Арменией