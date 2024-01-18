https://ria.ru/20240118/argentina-1922088370.html

Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС - РИА Новости, 18.01.2024

Лавров прокомментировал отказ Аргентины от вступления в БРИКС

Россия восприняла решение Аргентины не как отказ от вступления в БРИКС, а как неготовность в текущий момент присоединиться к объединению, это суверенное решение РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T13:37

2024-01-18T13:37

2024-01-18T13:51

аргентина

брикс

в мире

россия

сергей лавров

хавьер милей

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Россия восприняла решение Аргентины не как отказ от вступления в БРИКС, а как неготовность в текущий момент присоединиться к объединению, это суверенное решение страны, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Насчет заявления Аргентины - это суверенное решение страны, которая была приглашена присоединиться к БРИКС. Приглашение было при предыдущем правительстве, предыдущем президенте. И когда это приглашение было им направлено, (прежний) президент (Альберто) Фернандес сказал, что решать будет окончательно новый президент после выборов, это всем было известно. Они приняли такое решение - это не отказ от вступления, это объяснение, почему сейчас они к этому не готовы. Мы это восприняли так. Я думаю, что когда правительство президента Милея освоится и войдет в курс дела, тогда они с большим основанием смогут окончательно свою позицию определить", - сказал Лавров на итоговой пресс-конференции.В конце декабря СМИ в Аргентине сообщили, что президент Аргентины Хавьер Милей официальными письмами уведомил лидеров стран БРИКС об отказе Аргентины от присоединения к группе, выразив при этом желание встретиться с адресатами. Министр иностранных дел Аргентины Диана Мондино на Всемирном экономическом форуме заявила, что новое правительство Аргентины отказалось от приглашения к участию в БРИКС, посчитав, что такое объединение служит политическим, а не экономическим целям - южноамериканская страна уже является торговым партнером для всех основных и практически всех новых членов организации.

https://ria.ru/20240101/fhutynbyf-1919408977.html

аргентина

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Кирилл Волков

аргентина, брикс, в мире, россия, сергей лавров, хавьер милей