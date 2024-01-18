https://ria.ru/20240118/arest-1922133895.html

Начальницу управления главы Башкирии арестовали по делу о хищении

Начальницу управления главы Башкирии арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 18.01.2024

Начальницу управления главы Башкирии арестовали по делу о хищении

Красногорский суд Подмосковья арестовал до 2 февраля начальницу управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую по делу о мошенничестве РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T15:35

2024-01-18T15:35

2024-01-18T15:35

происшествия

красногорск

следственный комитет россии (ск рф)

республика башкортостан

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Красногорский суд Подмосковья арестовал до 2 февраля начальницу управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую по делу о мошенничестве на сумму более 750 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Красногорского городского суда Московской области Прочаковской избрана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства. Предполагаемое преступление относится ко времени, когда Прочаковская работала в администрации Красногорска. По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемая, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у Прочаковской. Сейчас, судя по сайту главы Башкортостана, она занимает должность начальницы управления главы Башкирии по социальным коммуникациям. Точная сумма ущерба устанавливается, однако, предварительно, за год обвиняемая получила свыше 750 тысяч рублей, заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах. Арестантке предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). В областном управлении СК РФ РИА Новости ранее сообщали, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена.

https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html

https://ria.ru/20231218/prigovor-1916600331.html

красногорск

республика башкортостан

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происшествия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан