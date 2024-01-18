Рейтинг@Mail.ru
Начальницу управления главы Башкирии арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:35 18.01.2024
https://ria.ru/20240118/arest-1922133895.html
Начальницу управления главы Башкирии арестовали по делу о хищении
Начальницу управления главы Башкирии арестовали по делу о хищении - РИА Новости, 18.01.2024
Начальницу управления главы Башкирии арестовали по делу о хищении
Красногорский суд Подмосковья арестовал до 2 февраля начальницу управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую по делу о мошенничестве РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T15:35
2024-01-18T15:35
происшествия
красногорск
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ab98bc14513bae7af903557398a4b143.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Красногорский суд Подмосковья арестовал до 2 февраля начальницу управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую по делу о мошенничестве на сумму более 750 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде. "Постановлением Красногорского городского суда Московской области Прочаковской избрана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства. Предполагаемое преступление относится ко времени, когда Прочаковская работала в администрации Красногорска. По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемая, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у Прочаковской. Сейчас, судя по сайту главы Башкортостана, она занимает должность начальницы управления главы Башкирии по социальным коммуникациям. Точная сумма ущерба устанавливается, однако, предварительно, за год обвиняемая получила свыше 750 тысяч рублей, заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах. Арестантке предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). В областном управлении СК РФ РИА Новости ранее сообщали, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена.
https://ria.ru/20231122/abyzov-1911048400.html
https://ria.ru/20231218/prigovor-1916600331.html
красногорск
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/0c/1745529827_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_818c490f214a7a93b59e4ea8ff690024.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан
Происшествия, Красногорск, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан
Начальницу управления главы Башкирии арестовали по делу о хищении

Начальницу управления главы Башкирии Прочаковскую арестовали по делу о хищении

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Красногорский суд Подмосковья арестовал до 2 февраля начальницу управления главы Башкирии по социальным коммуникациям Елену Прочаковскую по делу о мошенничестве на сумму более 750 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в суде.
"Постановлением Красногорского городского суда Московской области Прочаковской избрана меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 2 февраля 2024 года",- сказала собеседница агентства.
Михаил Абызов в зале заседаний Московского городского суда - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Экс-министр Абызов впервые дал показания в суде по обвинению в хищениях
22 ноября 2023, 14:08
Предполагаемое преступление относится ко времени, когда Прочаковская работала в администрации Красногорска.
По данным следствия, в июне 2017 года обвиняемая, будучи старшим инспектором отдела взаимодействия со СМИ, фиктивно трудоустроила свою знакомую в местный МФЦ на должность главного специалиста. При этом банковская карта, на которую на протяжении года приходила зарплата, находилась у Прочаковской.
Сейчас, судя по сайту главы Башкортостана, она занимает должность начальницы управления главы Башкирии по социальным коммуникациям. Точная сумма ущерба устанавливается, однако, предварительно, за год обвиняемая получила свыше 750 тысяч рублей, заявлял РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Арестантке предъявлено обвинение в мошенничестве в крупном размере (часть 3 статьи 159 УК РФ). В областном управлении СК РФ РИА Новости ранее сообщали, что в августе прошлого года соучастница хищения была осуждена.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Ростовскому экс-депутату ужесточили приговор по делу о хищении газа
18 декабря 2023, 21:46
 
ПроисшествияКрасногорскСледственный комитет России (СК РФ)Республика Башкортостан
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала