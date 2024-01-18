https://ria.ru/20240118/arest-1921974485.html
На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр
На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр - РИА Новости, 18.01.2024
На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр
Более 150 украинских морских пехотинцев арестованы в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег,... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T05:14
2024-01-18T05:14
2024-01-18T05:14
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 янв - РИА Новости. Более 150 украинских морских пехотинцев арестованы в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег, сообщила РИА Новости супруга одного из арестованных украинских военных. "Я - обычная украинская женщина, мой муж - военный ВСУ... Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек - морских десантников из разных подразделений - арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО", - сообщила она.По словам супруги украинского морского пехотинца, ее мужа и других военных арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег. "Боеприпасы не поставляются, нет продовольствия. Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть", - объясняет женщина. Она также призвала согражданам не молчать, чтобы помочь остановить "мясные" штурмы и освободить ее мужа и других арестованных.
https://ria.ru/20240118/ukrepleniya-1921969766.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, В мире, Вооруженные силы Украины
На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр
Украинские власти арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр
ГЕНИЧЕСК (Херсонская обл.), 18 янв - РИА Новости. Более 150 украинских морских пехотинцев арестованы в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр и высаживаться на левый берег, сообщила РИА Новости супруга одного из арестованных украинских военных.
"Я - обычная украинская женщина, мой муж - военный ВСУ
... Он никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, но в январе его и более 150 человек - морских десантников из разных подразделений - арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО", - сообщила она.
По словам супруги украинского морского пехотинца, ее мужа и других военных арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.
"Боеприпасы не поставляются, нет продовольствия. Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть", - объясняет женщина.
Она также призвала согражданам не молчать, чтобы помочь остановить "мясные" штурмы и освободить ее мужа и других арестованных.
ВСУ строят оборонительные укрепления в Херсоне, заявил Сальдо