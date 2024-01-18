https://ria.ru/20240118/antalya-1921965621.html

На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы

На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы - РИА Новости, 18.01.2024

На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы

Труп без головы и правой руки обнаружили в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщает газета Alanya Postası. РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T01:32

2024-01-18T01:32

2024-01-18T09:22

анталья (провинция)

в мире

турция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/61/1500206127_120:503:2110:1622_1920x0_80_0_0_adecdf9e364398834537bcd7e8e8bace.jpg

СТАМБУЛ, 18 янв — РИА Новости. Труп без головы и правой руки обнаружили в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщает газета Alanya Postası. "Сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже трупа без головы и правой руки", — пишет издание. Пол и личность трупа установить не удалось. Тело отправлено на судмедэкспертизу, начато расследование инцидента.

https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html

анталья (провинция)

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

анталья (провинция), в мире, турция