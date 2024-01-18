https://ria.ru/20240118/antalya-1921965621.html
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы - РИА Новости, 18.01.2024
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
Труп без головы и правой руки обнаружили в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщает газета Alanya Postası. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:32
2024-01-18T01:32
2024-01-18T09:22
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СТАМБУЛ, 18 янв — РИА Новости. Труп без головы и правой руки обнаружили в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщает газета Alanya Postası. "Сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже трупа без головы и правой руки", — пишет издание. Пол и личность трупа установить не удалось. Тело отправлено на судмедэкспертизу, начато расследование инцидента.
https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html
анталья (провинция)
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
анталья (провинция), в мире, турция
Анталья (провинция), В мире, Турция
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
На пляже пятизвездочного отеля в Анталье обнаружили труп без головы и руки