Рейтинг@Mail.ru
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы - РИА Новости, 18.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:32 18.01.2024 (обновлено: 09:22 18.01.2024)
https://ria.ru/20240118/antalya-1921965621.html
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы - РИА Новости, 18.01.2024
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы
Труп без головы и правой руки обнаружили в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщает газета Alanya Postası. РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T01:32
2024-01-18T09:22
анталья (провинция)
в мире
турция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/61/1500206127_120:503:2110:1622_1920x0_80_0_0_adecdf9e364398834537bcd7e8e8bace.jpg
СТАМБУЛ, 18 янв — РИА Новости. Труп без головы и правой руки обнаружили в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщает газета Alanya Postası. "Сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже трупа без головы и правой руки", — пишет издание. Пол и личность трупа установить не удалось. Тело отправлено на судмедэкспертизу, начато расследование инцидента.
https://ria.ru/20240113/proisshestvie-1921036461.html
анталья (провинция)
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150020/61/1500206127_169:0:2332:1622_1920x0_80_0_0_594df6eb6f54716bbfce136e4b4ec357.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
анталья (провинция), в мире, турция
Анталья (провинция), В мире, Турция
На пляже отеля в Анталье обнаружили труп без головы

На пляже пятизвездочного отеля в Анталье обнаружили труп без головы и руки

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкПляж одного из курортов Антальи
Пляж одного из курортов Антальи - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Пляж одного из курортов Антальи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СТАМБУЛ, 18 янв — РИА Новости. Труп без головы и правой руки обнаружили в среду на пляже пятизвездочного отеля в турецкой Анталье, сообщает газета Alanya Postası.
"Сотрудники отеля Amelia Beach в Манавгате сообщили в полицию об обнаружении на пляже трупа без головы и правой руки", — пишет издание.
Надежда Ярыгина
"Не первая жертва". Дело пропавшей в Турции россиянки обрело новый поворот
13 января, 08:00
Пол и личность трупа установить не удалось. Тело отправлено на судмедэкспертизу, начато расследование инцидента.
 
Анталья (провинция)В миреТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала