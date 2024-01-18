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Байден заявил, что не придал значения победе Трампа в Айове
Байден заявил, что не придал значения победе Трампа в Айове - РИА Новости, 18.01.2024
Байден заявил, что не придал значения победе Трампа в Айове
Президент США Джо Байден не придал значения победе на прошедших в Айове предвыборных конференциях своего вероятного соперника на предстоящих в ноябре... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T22:32
2024-01-18T22:32
2024-01-18T22:33
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ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден не придал значения победе на прошедших в Айове предвыборных конференциях своего вероятного соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональда Трампа. В четверг журналисты задали Байдену вопрос о том, что результаты в Айове означают для его президентской гонки. "Не думаю, что они что-нибудь значат", - ответил действующий президент. По мнению Байдена, победа Трампа не была слишком убедительной. "Он набрал 50 с чем-то тысяч голосов, это самый низкий показатель среди тех, кто побеждал", - сообщил Байден. В минувший понедельник экс-президент США Дональд Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли 19,1% голосов. Выборы президента США пройдут в текущем году в ноябре. Байден уже ведет кампанию по переизбранию и, как ожидается, станет на них кандидатом от Демократической партии.
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айова, в мире, сша, флорида, джо байден, дональд трамп, рон десантис, оон, выборы президента сша
Айова, В мире, США, Флорида, Джо Байден, Дональд Трамп, Рон Десантис, ООН, Выборы президента США
Байден заявил, что не придал значения победе Трампа в Айове
Байден заявил, что не придал значения победе кандидата Трампа в Айове
ВАШИНГТОН, 18 янв — РИА Новости. Президент США Джо Байден не придал значения победе на прошедших в Айове предвыборных конференциях своего вероятного соперника на предстоящих в ноябре президентских выборах Дональда Трампа.
В четверг журналисты задали Байдену вопрос о том, что результаты в Айове означают для его президентской гонки. "Не думаю, что они что-нибудь значат", - ответил действующий президент. По мнению Байдена, победа Трампа не была слишком убедительной. "Он набрал 50 с чем-то тысяч голосов, это самый низкий показатель среди тех, кто побеждал", - сообщил Байден.
В минувший понедельник экс-президент США Дональд Трамп одержал победу по итогам предварительных внутрипартийных выборов (так называемых кокусов) в штате Айова. По итогам голосования экс-президент получил 51% голосов. На втором месте - губернатор Флориды Рон Десантис
с 21,2% голосов, у экс-постпреда при ООН Никки Хейли
19,1% голосов.
Выборы президента США пройдут в текущем году в ноябре. Байден уже ведет кампанию по переизбранию и, как ожидается, станет на них кандидатом от Демократической партии.