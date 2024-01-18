Рейтинг@Mail.ru
В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против уголовной реформы - РИА Новости, 19.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:38 18.01.2024 (обновлено: 09:20 19.01.2024)
https://ria.ru/20240118/aktsiya-1922225099.html
В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против уголовной реформы
В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против уголовной реформы - РИА Новости, 19.01.2024
В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против уголовной реформы
Митинг против планов кабмина Словакии провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялся в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024
2024-01-18T22:38
2024-01-19T09:20
в мире
словакия
братислава
сша
роберт фицо
зузана чапутова
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922257543_0:252:2744:1796_1920x0_80_0_0_b1f7f595a8ddd72b88165afcb2aaca12.jpg
БРАТИСЛАВА, 18 янв - РИА Новости. Митинг против планов кабмина Словакии провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялся в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо анонсировал масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел. "Нас здесь 26 тысяч… Мы вместе добились того, что Роберт Фицо до сих пор не продвинул свой промафиозный пакет", - сказал на митинге в четверг глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Словакии Михал Шимечка. Он отметил, что словацкую оппозицию поддержали депутаты Европарламента, которые ранее приняли резолюцию с критикой правительства Фицо. "Это правительство разрушает все, что в Словакии наконец начинало работать: справедливость, внешнюю политику, охрану природы и культуру", - добавил Шимечка. Ранее президент республики Зузана Чапутова также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии. Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство Фицо, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Президент Словакии Зузана Чапутова ранее заявляла, что ее не убедили доводы правительства о необходимости закрыть это подразделение. Она также говорила, что готова наложить вето на эти поправки. Европейская комиссия также просила правительство Словакии не торопиться с закрытием специальной прокуратуры. Позже и посольство США в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа. Премьер Словакии Фицо заявлял, что спецпрокуратура в ходе расследований не раз нарушала права человека, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности. Ранее Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.
https://ria.ru/20240118/miting-1922180034.html
https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921847656.html
https://ria.ru/20240118/protest-1922150918.html
https://ria.ru/20240118/moldavia-1922110291.html
словакия
братислава
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922257543_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_8e75f0e9cb71ad2a7932ed5cdfeb3277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, словакия, братислава, сша, роберт фицо, зузана чапутова, европарламент
В мире, Словакия, Братислава, США, Роберт Фицо, Зузана Чапутова, Европарламент
В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против уголовной реформы

В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против проведения уголовной реформы

© РИА НовостиУчастники акции протеста против уголовной реформы в Братиславе, Словакия
Участники акции протеста против уголовной реформы в Братиславе, Словакия - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
© РИА Новости
Читать ria.ru в
БРАТИСЛАВА, 18 янв - РИА Новости. Митинг против планов кабмина Словакии провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялся в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее премьер Словакии Роберт Фицо анонсировал масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел.
Вид на Приднестровье - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Приднестровье прошел митинг против новых пошлин, введенных Кишиневом
Вчера, 17:53
"Нас здесь 26 тысяч… Мы вместе добились того, что Роберт Фицо до сих пор не продвинул свой промафиозный пакет", - сказал на митинге в четверг глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Словакии Михал Шимечка.
Он отметил, что словацкую оппозицию поддержали депутаты Европарламента, которые ранее приняли резолюцию с критикой правительства Фицо.
"Это правительство разрушает все, что в Словакии наконец начинало работать: справедливость, внешнюю политику, охрану природы и культуру", - добавил Шимечка.
Памятник советскому солдату-освободителю, известному как Алеша близ города Пловдив в Болгарии - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
В Болгарии прошла акция защитников памятника "Алеше"
17 января, 13:45
Ранее президент республики Зузана Чапутова также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии.
Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство Фицо, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Президент Словакии Зузана Чапутова ранее заявляла, что ее не убедили доводы правительства о необходимости закрыть это подразделение. Она также говорила, что готова наложить вето на эти поправки. Европейская комиссия также просила правительство Словакии не торопиться с закрытием специальной прокуратуры. Позже и посольство США в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа.
Акция протеста полицейского союза Альянс в Париже. 18 января 2024 - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
В Париже полицейские вышли на протест, требуя повышения зарплат
Вчера, 16:22
Премьер Словакии Фицо заявлял, что спецпрокуратура в ходе расследований не раз нарушала права человека, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности.
Ранее Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 18.01.2024
Оппозиция в Молдавии бойкотировала заседание парламента
Вчера, 14:30
 
В миреСловакияБратиславаСШАРоберт ФицоЗузана ЧапутоваЕвропарламент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала