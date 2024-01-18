https://ria.ru/20240118/aktsiya-1922225099.html

В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против уголовной реформы

В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против уголовной реформы - РИА Новости, 19.01.2024

В Братиславе тысячи людей вышли на акцию против уголовной реформы

Митинг против планов кабмина Словакии провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялся в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.01.2024

2024-01-18T22:38

2024-01-18T22:38

2024-01-19T09:20

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БРАТИСЛАВА, 18 янв - РИА Новости. Митинг против планов кабмина Словакии провести масштабную реформу уголовного законодательства состоялся в Братиславе, передает корреспондент РИА Новости. Ранее премьер Словакии Роберт Фицо анонсировал масштабное реформирование уголовного законодательства, включающее смягчение наказания за некоторые экономические и имущественные преступления и ликвидацию специальной прокуратуры. Оппозиция в Словакии считает, что предложения о закрытии специальной прокуратуры связаны с тем, что правительство хочет остановить расследование политически чувствительных дел. "Нас здесь 26 тысяч… Мы вместе добились того, что Роберт Фицо до сих пор не продвинул свой промафиозный пакет", - сказал на митинге в четверг глава партии Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Словакии Михал Шимечка. Он отметил, что словацкую оппозицию поддержали депутаты Европарламента, которые ранее приняли резолюцию с критикой правительства Фицо. "Это правительство разрушает все, что в Словакии наконец начинало работать: справедливость, внешнюю политику, охрану природы и культуру", - добавил Шимечка. Ранее президент республики Зузана Чапутова также заявила, что поправки в уголовное законодательство, предложенные правительством Фицо, могут негативно отразиться на эффективности правосудия и спровоцировать рост преступности в Словакии. Офис специальной прокуратуры в Словакии, который в рамках реформы планирует закрыть правительство Фицо, занимается делами, связанными с организованной преступностью, коррупцией, превышением должностных полномочий, терроризмом и экстремизмом. Президент Словакии Зузана Чапутова ранее заявляла, что ее не убедили доводы правительства о необходимости закрыть это подразделение. Она также говорила, что готова наложить вето на эти поправки. Европейская комиссия также просила правительство Словакии не торопиться с закрытием специальной прокуратуры. Позже и посольство США в Словакии сделало заявление о том, что Штаты согласны с Европейской комиссией и считают, что такие масштабные изменения требуют тщательного анализа. Премьер Словакии Фицо заявлял, что спецпрокуратура в ходе расследований не раз нарушала права человека, а простой смены ее руководителя было бы недостаточно. Он также говорил, что "злу в лице Даниэля Липшица (главы специальной прокуратуры - ред.) необходимо положить конец". По мнению Фицо, Липшиц руководствуется политическими мотивами в своей деятельности. Ранее Липшиц активно занимался политикой и находился в оппозиции к правительству, которое в тот период также возглавлял Фицо. Липшиц в разное время возглавлял министерство юстиции и МВД Словакии. В 2014 году он стал одним из инициаторов оппозиционных митингов против коррупции и призывал Фицо уйти в отставку с поста премьер-министра. В 2016 году Липшиц, обгоняя другой автомобиль, насмерть сбил на пешеходном переходе пожилого мужчину. По данным местных СМИ, политик смог договориться с родственниками погибшего о возмещении им ущерба, но позже был осужден на три года условно. Сразу после случившегося Липшиц сложил с себя полномочия депутата. В 2021 году он возглавил офис специальной прокуратуры.

https://ria.ru/20240118/miting-1922180034.html

https://ria.ru/20240117/pamyatnik-1921847656.html

https://ria.ru/20240118/protest-1922150918.html

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в мире, словакия, братислава, сша, роберт фицо, зузана чапутова, европарламент