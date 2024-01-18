https://ria.ru/20240118/aktivy-1922011367.html

У Европы и США нет шансов прикарманить российские активы, заявили в Совфеде

У Европы и США нет шансов прикарманить российские активы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.01.2024

У Европы и США нет шансов прикарманить российские активы, заявили в Совфеде

США и ЕС, конфискуя российские активы, нарушают основной принцип безопасности резервов, у них нет шансов прикарманить российские активы, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T10:41

2024-01-18T10:41

2024-01-18T10:41

россия

сша

европа

ольга ковитиди

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6d73d29362ae34698211aedec2a303.jpg

МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США и ЕС, конфискуя российские активы, нарушают основной принцип безопасности резервов, у них нет шансов прикарманить российские активы, заявила РИА Новости сенатор РФ Ольга Ковитиди. "Россия всегда приходит за своим. Тот факт, что денежные активы России были незаконно заморожены в Европе и США, а СВО послужило лишь поводом для очередной пиратской выходки антироссов, очевиден. Только вот шансов прикарманить российские активы у них нет", - сказала она. Во-первых, отметила парламентарий, конфискуя российские активы, США и ЕС нарушают "основной принцип безопасности резервов, чем создают опасный правовой прецедент для всех центральных банков". По словам Ковитиди, это неминуемо приведёт к "оттоку средств из европейских фондов". "Во-вторых, у России есть все правовые основания вернуть свои незаконно замороженные активы, обжаловав незаконные действия в суд Европейского союза в Люксембурге, в Международный суд в Гааге, а также в окружной суд США по Южном округу Нью-Йорка. Судебные споры, инициированные Россией, имеют уверенную правовую перспективу, поскольку правовых оснований для ареста российских активов нет", - добавила сенатор. Политик также добавила, что ущерб, причинённый России за незаконно наложенные ограничения, "придётся возмещать". "В-третьих, решения судов станут подтверждением незаконности действий ряда зарубежных государств в отношении России и началом правового обжалования и последующей отмены всех незаконных решений против России, в том числе санкций", - заключила Ковитиди. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.

https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231223/aktivy-1917564102.html

россия

сша

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, европа, ольга ковитиди, в мире