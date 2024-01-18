https://ria.ru/20240118/aktivy-1922011367.html
У Европы и США нет шансов прикарманить российские активы, заявили в Совфеде
У Европы и США нет шансов прикарманить российские активы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 18.01.2024
У Европы и США нет шансов прикарманить российские активы, заявили в Совфеде
США и ЕС, конфискуя российские активы, нарушают основной принцип безопасности резервов, у них нет шансов прикарманить российские активы, заявила РИА Новости... РИА Новости, 18.01.2024
2024-01-18T10:41
2024-01-18T10:41
2024-01-18T10:41
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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США и ЕС, конфискуя российские активы, нарушают основной принцип безопасности резервов, у них нет шансов прикарманить российские активы, заявила РИА Новости сенатор РФ Ольга Ковитиди. "Россия всегда приходит за своим. Тот факт, что денежные активы России были незаконно заморожены в Европе и США, а СВО послужило лишь поводом для очередной пиратской выходки антироссов, очевиден. Только вот шансов прикарманить российские активы у них нет", - сказала она. Во-первых, отметила парламентарий, конфискуя российские активы, США и ЕС нарушают "основной принцип безопасности резервов, чем создают опасный правовой прецедент для всех центральных банков". По словам Ковитиди, это неминуемо приведёт к "оттоку средств из европейских фондов". "Во-вторых, у России есть все правовые основания вернуть свои незаконно замороженные активы, обжаловав незаконные действия в суд Европейского союза в Люксембурге, в Международный суд в Гааге, а также в окружной суд США по Южном округу Нью-Йорка. Судебные споры, инициированные Россией, имеют уверенную правовую перспективу, поскольку правовых оснований для ареста российских активов нет", - добавила сенатор. Политик также добавила, что ущерб, причинённый России за незаконно наложенные ограничения, "придётся возмещать". "В-третьих, решения судов станут подтверждением незаконности действий ряда зарубежных государств в отношении России и началом правового обжалования и последующей отмены всех незаконных решений против России, в том числе санкций", - заключила Ковитиди. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
https://ria.ru/20231228/dengi-1918584466.html
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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россия, сша, европа, ольга ковитиди, в мире
Россия, США, Европа, Ольга Ковитиди, В мире
У Европы и США нет шансов прикарманить российские активы, заявили в Совфеде
Сенатор Ковитиди: ЕС и США не смогут конфисковать российские активы
МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. США и ЕС, конфискуя российские активы, нарушают основной принцип безопасности резервов, у них нет шансов прикарманить российские активы, заявила РИА Новости сенатор РФ Ольга Ковитиди.
"Россия всегда приходит за своим. Тот факт, что денежные активы России были незаконно заморожены в Европе и США, а СВО послужило лишь поводом для очередной пиратской выходки антироссов, очевиден. Только вот шансов прикарманить российские активы у них нет", - сказала она.
Европа украдет русские деньги. России придется за ними вернуться
Во-первых, отметила парламентарий, конфискуя российские активы, США и ЕС нарушают "основной принцип безопасности резервов, чем создают опасный правовой прецедент для всех центральных банков". По словам Ковитиди, это неминуемо приведёт к "оттоку средств из европейских фондов".
"Во-вторых, у России есть все правовые основания вернуть свои незаконно замороженные активы, обжаловав незаконные действия в суд Европейского союза в Люксембурге
, в Международный суд в Гааге
, а также в окружной суд США по Южном округу Нью-Йорка
. Судебные споры, инициированные Россией, имеют уверенную правовую перспективу, поскольку правовых оснований для ареста российских активов нет", - добавила сенатор.
Политик также добавила, что ущерб, причинённый России за незаконно наложенные ограничения, "придётся возмещать".
"В-третьих, решения судов станут подтверждением незаконности действий ряда зарубежных государств в отношении России и началом правового обжалования и последующей отмены всех незаконных решений против России, в том числе санкций", - заключила Ковитиди.
Россия красиво накажет конфискаторов своих активов
После начала спецоперации на Украине
ЕС и страны G7
заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear
- одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. В конце октября международный депозитарий Euroclear отчитался о том, что за девять месяцев 2023 года заработал порядка 3 миллиардов евро в качестве процентов на инвестировании попавших под санкции российских активов.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Ранее министр финансов Антон Силуанов
заявил, что с 2022 года недружественные страны Запада вводят санкции в отношении России, ее граждан и организаций, также в ЕС и других западных странах активно ведется работа над созданием правовых условий для конфискации замороженных российских активов, вводится внешнее управление в отношении дочерних структур российских компаний, незаконно лишаются или ограничиваются права собственности российских юридических и физических лиц.
"В покое не оставим": Россия заготовила жесткий ответ Европе за свои активы