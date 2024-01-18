В Николаевской области пострадало агропромышленное предприятие
Гуменюк заявила о повреждении агропредприятия в Николаевской области
© AP Photo / Leo CorreaУкраинский пожарный
© AP Photo / Leo Correa
Украинский пожарный. Архивное фото
МОСКВА, 18 янв – РИА Новости. Начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга ВСУ Наталья Гуменюк утверждает в эфире телеканала "Рада", что после ночных взрывов в Николаевской и подконтрольной Киеву части Херсонской областях Украины повреждены агропромышленные предприятия.
"В Николаевской области… повреждено агропредприятие… В Бериславском районе Херсонской области снова повреждено агропредприятие", - сказала Гуменюк.
О каких именно предприятиях идет речь, Гуменюк не уточнила.
Херсонская область - регион России, расположенный на левом берегу Днепра в нижнем течении, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска. С ноября 2022 года административным центром области временно стал город Геническ.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.