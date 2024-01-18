https://ria.ru/20240118/aes-1921963038.html

Кандидат в президенты Финляндии назвал ошибкой проект АЭС "Ханхикиви-1"

Кандидат в президенты Финляндии назвал ошибкой проект АЭС "Ханхикиви-1" - РИА Новости, 18.01.2024

Кандидат в президенты Финляндии назвал ошибкой проект АЭС "Ханхикиви-1"

Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб назвал ошибкой проект российско-финского консорциума Fennovoima по строительству в стране АЭС, который... РИА Новости, 18.01.2024

2024-01-18T00:50

2024-01-18T00:50

2024-01-18T00:50

в мире

финляндия

александр стубб

пекка хаависто

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

аэс "ханхикиви-1"

fennovoima

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МОСКВА, 18 янв - РИА Новости. Кандидат в президенты Финляндии Александр Стубб назвал ошибкой проект российско-финского консорциума Fennovoima по строительству в стране АЭС, который реализовывался, пока он занимал пост премьер-министра. "Fennovoima был ошибкой, и я беру на себя личную ответственность за это", - заявил он в среду на предвыборных дебатах в эфире общественного вещателя Yle. По данным последних опросов, экс-премьер Стубб и бывший глава МИД Пекка Хаависто остаются фаворитами президентской гонки. Выборы в Финляндии пройдут 28 января. Второй тур возможен 11 февраля. Досрочное голосование началось 17 января. В начале мая 2022 года финская проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали госкорпорации "Росатом", сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщала, что считает расторжение контракта необоснованным.

https://ria.ru/20221222/aes-1840657797.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, финляндия, александр стубб, пекка хаависто, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", аэс "ханхикиви-1", fennovoima