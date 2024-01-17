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Посетители Московского зоопарка смогут принести подарки для зверей - РИА Новости, 17.01.2024
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Хорошие новости
 
15:40 17.01.2024 (обновлено: 16:42 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/zoopark-1921877753.html
Посетители Московского зоопарка смогут принести подарки для зверей
Посетители Московского зоопарка смогут принести подарки для зверей - РИА Новости, 17.01.2024
Посетители Московского зоопарка смогут принести подарки для зверей
Московский зоопарк проведет акцию, в рамках которой желающие смогут бесплатно посетить зверинец, если принесут подарки его обитателям, сообщается в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:40
2024-01-17T16:42
хорошие новости
общество
московский зоопарк
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Московский зоопарк проведет акцию, в рамках которой желающие смогут бесплатно посетить зверинец, если принесут подарки его обитателям, сообщается в Telegram-канале учреждения."Традиционная акция "В зоопарке ждут подарки" пройдет с 19 по 21 января. В рамках акции каждый, кто принесет подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию", — говорится в посте.Пункты приема будут работать с 10:00 до 16:00 мск на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро "Баррикадная". Уточняется, что в список возможных подарков, одобренных специалистами, вошли мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине.Как пояснили в учреждении, за один подарок — его следует отдать волонтерам — можно получить один бесплатный билет. Их выдают в терминале и на кассе.
https://ria.ru/20240103/imya-1919552666.html
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общество, московский зоопарк
Хорошие новости, Общество, Московский зоопарк
Посетители Московского зоопарка смогут принести подарки для зверей

Гости Московского зоопарка смогут получить бесплатные билеты за подарки зверям

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкБольшая панда в Московском зоопарке
Большая панда в Московском зоопарке - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Большая панда в Московском зоопарке
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Московский зоопарк проведет акцию, в рамках которой желающие смогут бесплатно посетить зверинец, если принесут подарки его обитателям, сообщается в Telegram-канале учреждения.
"Традиционная акция "В зоопарке ждут подарки" пройдет с 19 по 21 января. В рамках акции каждый, кто принесет подарок для обитателей зоопарка, получит право свободного прохода на территорию", — говорится в посте.
Пункты приема будут работать с 10:00 до 16:00 мск на главном входе в зоопарк, а также на новом входе со стороны метро "Баррикадная".
Уточняется, что в список возможных подарков, одобренных специалистами, вошли мячи, гантели и косточки из экологически безопасных материалов, а также другие игрушки, которые можно найти в любом зоомагазине.
Как пояснили в учреждении, за один подарок — его следует отдать волонтерам — можно получить один бесплатный билет. Их выдают в терминале и на кассе.
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