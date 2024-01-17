Названы пять городов мира, где особенно любят животных
Зеленоградск и Стамбул вошли в число городов, где понравится любителям животных
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются в городе Зеленоградске Калининградской области
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали о пяти городах, которые понравятся любителям животных, сообщает сервис путешествий tutu.
Зеленоградск
Зеленоградск в Калининградской области, на берегу Балтийского моря, часто называют самым кошачьим городом России. Кошки свободно ходят по центральным улицам, не стесняются требовать угощения у продавцов уличной еды и путешественников. На улицах даже стоят автоматы с кошачьим кормом.
Кошки на стенах домов, кошки из бронзы, кошки в сувенирном магазине — в Зеленоградске они повсюду. В городе есть кошачий музей Мурариум, кошачий светофор и уличный домик для котов. Более того, в Зеленоградске даже ввели должность котошефа — человека, в чьи обязанности входит кормить пушистых и следить за ними. По легенде, когда-то давно усатые спасли город от нашествия крыс.
© Фото : Газета "Волна" ЗеленоградскПервый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области
Первый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области
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© Depositphotos.com / vodolejCкульптура уличных котов, которые едят с тарелки рыбу, Зеленоградск
Cкульптура уличных котов, которые едят с тарелки рыбу, Зеленоградск
© Depositphotos.com / vodolej
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Первый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области
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Cкульптура уличных котов, которые едят с тарелки рыбу, Зеленоградск
© Depositphotos.com / vodolej
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Впрочем, возможно, культ кошек — просто удачный ход, который привлекает в город много туристов. В любом случае, все кошатники от Зеленоградска, скорее всего, останутся в восторге. Да и не только они. В городе сохранились старинные здания, относящиеся к югендстилю, по ухоженным улицам и набережной приятно прогуляться.
Стамбул
Не удивляйтесь, если оказавшись в книжном магазине Стамбула, вы увидите, что на полке задремал кот, и никто не думает его прогонять. Кошки катаются в ретро-трамвае по улице Истикляль, отдыхают у порогов модных бутиков, греются в многочисленных кафе и ресторанчиках и конечно, не отходят от рыбаков, которые ловят удят прямо с причалов и мостов.
Вероятно, в больших количествах кошки появились на территории Стамбула еще во времена Османской империи, когда на улицах было полно мышей.
© Pixabay / Pixabay / ilknurcanСтамбульские кошки
Стамбульские кошки
© Pixabay / Pixabay / ilknurcan
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Стамбульские кошки
© Pixabay / Pixabay / ilknurcan
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Но в Стамбуле и других городах страны неплохо живется не только кошкам, но и собакам. Их в Турции чипируют и прививают — об этом говорит метка на ухе каждого животного. Турецкие уличные псы отличаются внушительными размерами и в большинстве случаев добродушным нравом.
Казань
Еще один город, где очень любят кошек, — Казань. Боевые казанские коты издревле считались отличными мышеловами. В XVIII веке их даже привезли в Санкт-Петербург для ловли мышей в Зимнем дворце.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется у памятника "Казанский кот" на улице Баумана в Казани.
Девушка фотографируется у памятника "Казанский кот" на улице Баумана в Казани.
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Девушка фотографируется у памятника "Казанский кот" на улице Баумана в Казани.
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Сейчас памятник коту казанскому украшает пешеходную улицу Баумана, а в каждой сувенирной лавке продаются коты в тюбетейках, которые станут неплохим подарком любителю этих животных.
Рим
В Италии активно борются с проблемой бездомных животных: хозяев, которые выбросили на улицу питомца, ждет серьезное наказание. Собаки на римских улицах - домашние. Хвостатые спокойно отдыхают, пока их владельцы пьют кофе в кафе. В транспорт с собаками тоже можно.
© Фото : полицейское управление РимаРимские полицейские спасли, накормили и вернули хозяйке старую и слепую собаку
Римские полицейские спасли, накормили и вернули хозяйке старую и слепую собаку
© Фото : полицейское управление Рима
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© Pixabay / Kirk FisherКафе в Риме
Кафе в Риме
© Pixabay / Kirk Fisher
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© GoogleКот на Google-панораме в Риме
Кот на Google-панораме в Риме
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Римские полицейские спасли, накормили и вернули хозяйке старую и слепую собаку
© Фото : полицейское управление Рима
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Кафе в Риме
© Pixabay / Kirk Fisher
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Кот на Google-панораме в Риме
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Кошки живут в Риме на площади. В самом центре столицы Италии находится, пожалуй, самая кошачья площадь мира, Торре-Арджентина. Площадью это место можно назвать весьма условно: большую часть занимают руины древних храмов. Именно в этом месте убили Гая Юлия Цезаря. Путешественники, которые приходят к Торре-Арджентина, хотят не только погрузиться в римскую историю, но и увидеть кошек, которые давно облюбовали древние развалины. Считается, что кошки заняли площадь еще в начале XX века, когда тут начались археологические раскопки. Кормить зверей запрещено — этим занимаются волонтеры. Рядом открыт кошачий приют.
Тель-Авив
По некоторым данным, на 17 жителей Тель-Авива приходится одна собака. С собаками можно посещать рестораны и кафе, гулять по пляжам. Также в городе есть парки, созданные специально для собак и их владельцев, и специальные мойки для четвероногих, где питомец может освежиться после прогулки.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве.
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве.
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Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве.
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Некоторые компании даже разрешают сотрудникам брать собак с собой в офис.
Любят в Тель-Авиве и кошек: уличные коты чувствуют себя в городе вполне вольготно. За их поголовьем следит муниципалитет, местные жители с удовольствием подкармливают хвостатых, а из городского бюджета выделяют деньги на их содержание.