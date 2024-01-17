https://ria.ru/20240117/zhivotnye-1921671126.html

Названы пять городов мира, где особенно любят животных

Названы пять городов мира, где особенно любят животных - РИА Новости, 17.01.2024

Названы пять городов мира, где особенно любят животных

Эксперты рассказали о пяти городах, которые понравятся любителям животных, сообщает сервис путешествий tutu. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:07

2024-01-17T01:07

2024-01-17T02:09

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали о пяти городах, которые понравятся любителям животных, сообщает сервис путешествий tutu.ЗеленоградскЗеленоградск в Калининградской области, на берегу Балтийского моря, часто называют самым кошачьим городом России. Кошки свободно ходят по центральным улицам, не стесняются требовать угощения у продавцов уличной еды и путешественников. На улицах даже стоят автоматы с кошачьим кормом.Кошки на стенах домов, кошки из бронзы, кошки в сувенирном магазине — в Зеленоградске они повсюду. В городе есть кошачий музей Мурариум, кошачий светофор и уличный домик для котов. Более того, в Зеленоградске даже ввели должность котошефа — человека, в чьи обязанности входит кормить пушистых и следить за ними. По легенде, когда-то давно усатые спасли город от нашествия крыс. Впрочем, возможно, культ кошек — просто удачный ход, который привлекает в город много туристов. В любом случае, все кошатники от Зеленоградска, скорее всего, останутся в восторге. Да и не только они. В городе сохранились старинные здания, относящиеся к югендстилю, по ухоженным улицам и набережной приятно прогуляться.СтамбулНе удивляйтесь, если оказавшись в книжном магазине Стамбула, вы увидите, что на полке задремал кот, и никто не думает его прогонять. Кошки катаются в ретро-трамвае по улице Истикляль, отдыхают у порогов модных бутиков, греются в многочисленных кафе и ресторанчиках и конечно, не отходят от рыбаков, которые ловят удят прямо с причалов и мостов. Вероятно, в больших количествах кошки появились на территории Стамбула еще во времена Османской империи, когда на улицах было полно мышей.Но в Стамбуле и других городах страны неплохо живется не только кошкам, но и собакам. Их в Турции чипируют и прививают — об этом говорит метка на ухе каждого животного. Турецкие уличные псы отличаются внушительными размерами и в большинстве случаев добродушным нравом.КазаньЕще один город, где очень любят кошек, — Казань. Боевые казанские коты издревле считались отличными мышеловами. В XVIII веке их даже привезли в Санкт-Петербург для ловли мышей в Зимнем дворце. Сейчас памятник коту казанскому украшает пешеходную улицу Баумана, а в каждой сувенирной лавке продаются коты в тюбетейках, которые станут неплохим подарком любителю этих животных.РимВ Италии активно борются с проблемой бездомных животных: хозяев, которые выбросили на улицу питомца, ждет серьезное наказание. Собаки на римских улицах - домашние. Хвостатые спокойно отдыхают, пока их владельцы пьют кофе в кафе. В транспорт с собаками тоже можно.Кошки живут в Риме на площади. В самом центре столицы Италии находится, пожалуй, самая кошачья площадь мира, Торре-Арджентина. Площадью это место можно назвать весьма условно: большую часть занимают руины древних храмов. Именно в этом месте убили Гая Юлия Цезаря. Путешественники, которые приходят к Торре-Арджентина, хотят не только погрузиться в римскую историю, но и увидеть кошек, которые давно облюбовали древние развалины. Считается, что кошки заняли площадь еще в начале XX века, когда тут начались археологические раскопки. Кормить зверей запрещено — этим занимаются волонтеры. Рядом открыт кошачий приют.Тель-АвивПо некоторым данным, на 17 жителей Тель-Авива приходится одна собака. С собаками можно посещать рестораны и кафе, гулять по пляжам. Также в городе есть парки, созданные специально для собак и их владельцев, и специальные мойки для четвероногих, где питомец может освежиться после прогулки.Некоторые компании даже разрешают сотрудникам брать собак с собой в офис.Любят в Тель-Авиве и кошек: уличные коты чувствуют себя в городе вполне вольготно. За их поголовьем следит муниципалитет, местные жители с удовольствием подкармливают хвостатых, а из городского бюджета выделяют деньги на их содержание.

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