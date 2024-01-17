Рейтинг@Mail.ru
Названы пять городов мира, где особенно любят животных - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
01:07 17.01.2024 (обновлено: 02:09 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/zhivotnye-1921671126.html
Названы пять городов мира, где особенно любят животных
Названы пять городов мира, где особенно любят животных - РИА Новости, 17.01.2024
Названы пять городов мира, где особенно любят животных
Эксперты рассказали о пяти городах, которые понравятся любителям животных, сообщает сервис путешествий tutu. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T01:07
2024-01-17T02:09
туризм
новости - туризм
туризм
туристы
стамбул
зеленоградск
тель-авив
казань
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575826766_0:184:2900:1815_1920x0_80_0_0_7add07a2027c3c2e2dc7735c8a07c156.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали о пяти городах, которые понравятся любителям животных, сообщает сервис путешествий tutu.ЗеленоградскЗеленоградск в Калининградской области, на берегу Балтийского моря, часто называют самым кошачьим городом России. Кошки свободно ходят по центральным улицам, не стесняются требовать угощения у продавцов уличной еды и путешественников. На улицах даже стоят автоматы с кошачьим кормом.Кошки на стенах домов, кошки из бронзы, кошки в сувенирном магазине — в Зеленоградске они повсюду. В городе есть кошачий музей Мурариум, кошачий светофор и уличный домик для котов. Более того, в Зеленоградске даже ввели должность котошефа — человека, в чьи обязанности входит кормить пушистых и следить за ними. По легенде, когда-то давно усатые спасли город от нашествия крыс. Впрочем, возможно, культ кошек — просто удачный ход, который привлекает в город много туристов. В любом случае, все кошатники от Зеленоградска, скорее всего, останутся в восторге. Да и не только они. В городе сохранились старинные здания, относящиеся к югендстилю, по ухоженным улицам и набережной приятно прогуляться.СтамбулНе удивляйтесь, если оказавшись в книжном магазине Стамбула, вы увидите, что на полке задремал кот, и никто не думает его прогонять. Кошки катаются в ретро-трамвае по улице Истикляль, отдыхают у порогов модных бутиков, греются в многочисленных кафе и ресторанчиках и конечно, не отходят от рыбаков, которые ловят удят прямо с причалов и мостов. Вероятно, в больших количествах кошки появились на территории Стамбула еще во времена Османской империи, когда на улицах было полно мышей.Но в Стамбуле и других городах страны неплохо живется не только кошкам, но и собакам. Их в Турции чипируют и прививают — об этом говорит метка на ухе каждого животного. Турецкие уличные псы отличаются внушительными размерами и в большинстве случаев добродушным нравом.КазаньЕще один город, где очень любят кошек, — Казань. Боевые казанские коты издревле считались отличными мышеловами. В XVIII веке их даже привезли в Санкт-Петербург для ловли мышей в Зимнем дворце. Сейчас памятник коту казанскому украшает пешеходную улицу Баумана, а в каждой сувенирной лавке продаются коты в тюбетейках, которые станут неплохим подарком любителю этих животных.РимВ Италии активно борются с проблемой бездомных животных: хозяев, которые выбросили на улицу питомца, ждет серьезное наказание. Собаки на римских улицах - домашние. Хвостатые спокойно отдыхают, пока их владельцы пьют кофе в кафе. В транспорт с собаками тоже можно.Кошки живут в Риме на площади. В самом центре столицы Италии находится, пожалуй, самая кошачья площадь мира, Торре-Арджентина. Площадью это место можно назвать весьма условно: большую часть занимают руины древних храмов. Именно в этом месте убили Гая Юлия Цезаря. Путешественники, которые приходят к Торре-Арджентина, хотят не только погрузиться в римскую историю, но и увидеть кошек, которые давно облюбовали древние развалины. Считается, что кошки заняли площадь еще в начале XX века, когда тут начались археологические раскопки. Кормить зверей запрещено — этим занимаются волонтеры. Рядом открыт кошачий приют.Тель-АвивПо некоторым данным, на 17 жителей Тель-Авива приходится одна собака. С собаками можно посещать рестораны и кафе, гулять по пляжам. Также в городе есть парки, созданные специально для собак и их владельцев, и специальные мойки для четвероногих, где питомец может освежиться после прогулки.Некоторые компании даже разрешают сотрудникам брать собак с собой в офис.Любят в Тель-Авиве и кошек: уличные коты чувствуют себя в городе вполне вольготно. За их поголовьем следит муниципалитет, местные жители с удовольствием подкармливают хвостатых, а из городского бюджета выделяют деньги на их содержание.
https://ria.ru/20240116/safari-1921584824.html
стамбул
зеленоградск
тель-авив
казань
рим
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0f/1575826766_93:0:2824:2048_1920x0_80_0_0_61e7e57340d1b2896bf1cbf29b74db61.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туризм, туристы, стамбул, зеленоградск, тель-авив, казань, рим, кошки, собаки
Туризм, Новости - Туризм, Туризм, туристы, Стамбул, Зеленоградск, Тель-Авив, Казань, Рим, кошки, Собаки
Названы пять городов мира, где особенно любят животных

Зеленоградск и Стамбул вошли в число городов, где понравится любителям животных

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкТуристы фотографируются в городе Зеленоградске Калининградской области
Туристы фотографируются в городе Зеленоградске Калининградской области - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Эксперты рассказали о пяти городах, которые понравятся любителям животных, сообщает сервис путешествий tutu.

Зеленоградск

Зеленоградск в Калининградской области, на берегу Балтийского моря, часто называют самым кошачьим городом России. Кошки свободно ходят по центральным улицам, не стесняются требовать угощения у продавцов уличной еды и путешественников. На улицах даже стоят автоматы с кошачьим кормом.
Кошки на стенах домов, кошки из бронзы, кошки в сувенирном магазине — в Зеленоградске они повсюду. В городе есть кошачий музей Мурариум, кошачий светофор и уличный домик для котов. Более того, в Зеленоградске даже ввели должность котошефа — человека, в чьи обязанности входит кормить пушистых и следить за ними. По легенде, когда-то давно усатые спасли город от нашествия крыс.
© МЧС Калининградской области/TelegramМурал с изображением кота в Зеленоградске
Мурал с изображением кота в Зеленоградске
Мурал с изображением кота в Зеленоградске
© МЧС Калининградской области/Telegram
1 из 3
© Фото : Газета "Волна" ЗеленоградскПервый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области
Первый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области
Первый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области
© Фото : Газета "Волна" Зеленоградск
2 из 3
© Depositphotos.com / vodolejCкульптура уличных котов, которые едят с тарелки рыбу, Зеленоградск
Cкульптура обедающих уличных котов в Зеленоградске
Cкульптура уличных котов, которые едят с тарелки рыбу, Зеленоградск
© Depositphotos.com / vodolej
3 из 3
Мурал с изображением кота в Зеленоградске
© МЧС Калининградской области/Telegram
1 из 3
Первый трехкомнатный домик для уличных котов установили в курортном городе Зеленоградске на берегу Балтийского моря в Калининградской области
© Фото : Газета "Волна" Зеленоградск
2 из 3
Cкульптура уличных котов, которые едят с тарелки рыбу, Зеленоградск
© Depositphotos.com / vodolej
3 из 3
Впрочем, возможно, культ кошек — просто удачный ход, который привлекает в город много туристов. В любом случае, все кошатники от Зеленоградска, скорее всего, останутся в восторге. Да и не только они. В городе сохранились старинные здания, относящиеся к югендстилю, по ухоженным улицам и набережной приятно прогуляться.

Стамбул

Не удивляйтесь, если оказавшись в книжном магазине Стамбула, вы увидите, что на полке задремал кот, и никто не думает его прогонять. Кошки катаются в ретро-трамвае по улице Истикляль, отдыхают у порогов модных бутиков, греются в многочисленных кафе и ресторанчиках и конечно, не отходят от рыбаков, которые ловят удят прямо с причалов и мостов.
Вероятно, в больших количествах кошки появились на территории Стамбула еще во времена Османской империи, когда на улицах было полно мышей.
© Pixabay / Pixabay / ilknurcanСтамбульские кошки
Стамбульские кошки
Стамбульские кошки
© Pixabay / Pixabay / ilknurcan
1 из 2
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкКошка на одной из улиц в Стамбуле.
Кошка на одной из улиц в Стамбуле
Кошка на одной из улиц в Стамбуле.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Стамбульские кошки
© Pixabay / Pixabay / ilknurcan
1 из 2
Кошка на одной из улиц в Стамбуле.
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
2 из 2
Но в Стамбуле и других городах страны неплохо живется не только кошкам, но и собакам. Их в Турции чипируют и прививают — об этом говорит метка на ухе каждого животного. Турецкие уличные псы отличаются внушительными размерами и в большинстве случаев добродушным нравом.

Казань

Еще один город, где очень любят кошек, — Казань. Боевые казанские коты издревле считались отличными мышеловами. В XVIII веке их даже привезли в Санкт-Петербург для ловли мышей в Зимнем дворце.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДевушка фотографируется у памятника "Казанский кот" на улице Баумана в Казани.
Девушка фотографируется у памятника Казанский кот на улице Баумана в Казани
Девушка фотографируется у памятника "Казанский кот" на улице Баумана в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСкульптура Кота Казанского в Казани.
Кот казанский чувствует себя хозяином положения
Скульптура Кота Казанского в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 2
Девушка фотографируется у памятника "Казанский кот" на улице Баумана в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
1 из 2
Скульптура Кота Казанского в Казани.
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
2 из 2
Сейчас памятник коту казанскому украшает пешеходную улицу Баумана, а в каждой сувенирной лавке продаются коты в тюбетейках, которые станут неплохим подарком любителю этих животных.

Рим

В Италии активно борются с проблемой бездомных животных: хозяев, которые выбросили на улицу питомца, ждет серьезное наказание. Собаки на римских улицах - домашние. Хвостатые спокойно отдыхают, пока их владельцы пьют кофе в кафе. В транспорт с собаками тоже можно.
© Фото : полицейское управление РимаРимские полицейские спасли, накормили и вернули хозяйке старую и слепую собаку
Римские полицейские спасли, накормили и вернули хозяйке старую и слепую собаку
Римские полицейские спасли, накормили и вернули хозяйке старую и слепую собаку
© Фото : полицейское управление Рима
1 из 3
© Pixabay / Kirk FisherКафе в Риме
Кафе в Риме
Кафе в Риме
© Pixabay / Kirk Fisher
2 из 3
© GoogleКот на Google-панораме в Риме
Кот на Google-панораме в Риме
Кот на Google-панораме в Риме
© Google
3 из 3
Римские полицейские спасли, накормили и вернули хозяйке старую и слепую собаку
© Фото : полицейское управление Рима
1 из 3
Кафе в Риме
© Pixabay / Kirk Fisher
2 из 3
Кот на Google-панораме в Риме
© Google
3 из 3
Кошки живут в Риме на площади. В самом центре столицы Италии находится, пожалуй, самая кошачья площадь мира, Торре-Арджентина. Площадью это место можно назвать весьма условно: большую часть занимают руины древних храмов. Именно в этом месте убили Гая Юлия Цезаря. Путешественники, которые приходят к Торре-Арджентина, хотят не только погрузиться в римскую историю, но и увидеть кошек, которые давно облюбовали древние развалины. Считается, что кошки заняли площадь еще в начале XX века, когда тут начались археологические раскопки. Кормить зверей запрещено — этим занимаются волонтеры. Рядом открыт кошачий приют.

Тель-Авив

По некоторым данным, на 17 жителей Тель-Авива приходится одна собака. С собаками можно посещать рестораны и кафе, гулять по пляжам. Также в городе есть парки, созданные специально для собак и их владельцев, и специальные мойки для четвероногих, где питомец может освежиться после прогулки.
© РИА Новости / Амит Шааль | Перейти в медиабанкПарламентские выборы в Израиле
Парламентские выборы в Израиле
Парламентские выборы в Израиле
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в медиабанк
1 из 2
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНабережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве.
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
2 из 2
Парламентские выборы в Израиле
© РИА Новости / Амит Шааль
Перейти в медиабанк
1 из 2
Набережная вдоль Средиземного моря в Тель-Авиве.
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
2 из 2
Некоторые компании даже разрешают сотрудникам брать собак с собой в офис.
Любят в Тель-Авиве и кошек: уличные коты чувствуют себя в городе вполне вольготно. За их поголовьем следит муниципалитет, местные жители с удовольствием подкармливают хвостатых, а из городского бюджета выделяют деньги на их содержание.
Еноты в Приморском сафари-парке - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Хищные и красивые: как звери Приморского сафари-парка переживают зиму
Вчера, 14:44
 
ТуризмНовости - ТуризмТуризмтуристыСтамбулЗеленоградскТель-АвивКазаньРимкошкиСобаки
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала