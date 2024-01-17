https://ria.ru/20240117/zelenskiy-1921958149.html

Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ

Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024

Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ

Владимир Зеленский пожаловался в Давосе, что на Украине есть дефицит дронов и снарядов. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:17

2024-01-17T23:17

2024-01-17T23:17

специальная военная операция на украине

украина

россия

давос

владимир зеленский

вооруженные силы украины

нато

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался в Давосе, что на Украине есть дефицит дронов и снарядов. "Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем… Есть дефицит", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил его офис в своем YouTube-канале. Зеленский в среду на той же пресс-конференции признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией. Ранее о серьезной нехватке артиллерийских снарядов в ВСУ заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии телеканалу Би-би-си. По словам замминистра, Киев пытается решить проблему дефицита снарядов путем массового производства беспилотников. В октябре командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию. По его словам, у ВСУ такого ресурса нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921936704.html

украина

россия

давос

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, давос, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире