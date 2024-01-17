Рейтинг@Mail.ru
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:17 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/zelenskiy-1921958149.html
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ - РИА Новости, 17.01.2024
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ
Владимир Зеленский пожаловался в Давосе, что на Украине есть дефицит дронов и снарядов. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:17
2024-01-17T23:17
специальная военная операция на украине
украина
россия
давос
владимир зеленский
вооруженные силы украины
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_814:0:2971:1213_1920x0_80_0_0_64e18e30d3bb7c49db2c224bdf3ce986.jpg
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался в Давосе, что на Украине есть дефицит дронов и снарядов. "Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем… Есть дефицит", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил его офис в своем YouTube-канале. Зеленский в среду на той же пресс-конференции признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией. Ранее о серьезной нехватке артиллерийских снарядов в ВСУ заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии телеканалу Би-би-си. По словам замминистра, Киев пытается решить проблему дефицита снарядов путем массового производства беспилотников. В октябре командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию. По его словам, у ВСУ такого ресурса нет. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921688823.html
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921936704.html
украина
россия
давос
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921579611_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dda985d4692f64d69de2dc2678c22c4a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, давос, владимир зеленский, вооруженные силы украины, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Давос, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, НАТО, В мире
Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит снарядов для ВСУ

Зеленский в Давосе пожаловался на дефицит дронов и снарядов для ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberПрезидент Украины Владимир Зеленский в Давосе
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Президент Украины Владимир Зеленский в Давосе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался в Давосе, что на Украине есть дефицит дронов и снарядов.
"Нам не хватает дронов и снарядов. У нас есть определенные цели, к которым мы идем… Есть дефицит", — сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил его офис в своем YouTube-канале.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Время работает против Украины. Глобальный Юг отказал Киеву
Вчера, 08:00
Зеленский в среду на той же пресс-конференции признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией.
Ранее о серьезной нехватке артиллерийских снарядов в ВСУ заявил заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк в комментарии телеканалу Би-би-си. По словам замминистра, Киев пытается решить проблему дефицита снарядов путем массового производства беспилотников.
В октябре командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко заявлял, что российские военные имеют значительное преимущество в количестве и применении на линии фронта FPV-дронов, способных вести видеотрансляцию. По его словам, у ВСУ такого ресурса нет.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Артиллеристы вооруженных сил РФ ведут огонь по позициям ВСУ с применением буксируемых 152-мм гаубиц Мста-Б подразделений артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
"Отбросят назад". В США сделали шокирующее заявление о наступлении ВСУ
Вчера, 19:56
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияДавосВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала