https://ria.ru/20240117/zavod-1921874257.html

Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео

Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео - РИА Новости, 17.01.2024

Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео

Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео. На кадрах видно, как мощным взрывом снесло часть строения. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:25

2024-01-17T15:25

2024-01-17T15:46

происшествия

шахты

ростовская область

россия

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео. На кадрах видно, как мощным взрывом снесло часть строения. Ранее губернатор Ростовской области заявил, что в результате происшествия пострадали десять человек.Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади. По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. К настоящему моменту пожар ликвидировали.Компания ООО "Авангард" запустила первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил пять миллиардов рублей. Мощность предприятия составляет шесть тысяч тонн волокна в месяц.

https://ria.ru/20240117/pozhar-1921843064.html

шахты

ростовская область

россия

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Момент взрыва на заводе в Шахтах Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован. 2024-01-17T15:25 true PT0M41S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, шахты, ростовская область, россия