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Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео - РИА Новости, 17.01.2024
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео. На кадрах видно, как мощным взрывом снесло часть строения. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:25
2024-01-17T15:25
2024-01-17T15:46
происшествия
шахты
ростовская область
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео. На кадрах видно, как мощным взрывом снесло часть строения. Ранее губернатор Ростовской области заявил, что в результате происшествия пострадали десять человек.Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади. По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. К настоящему моменту пожар ликвидировали.Компания ООО "Авангард" запустила первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил пять миллиардов рублей. Мощность предприятия составляет шесть тысяч тонн волокна в месяц.
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шахты
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Момент взрыва на заводе в Шахтах
Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.
2024-01-17T15:25
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происшествия, шахты, ростовская область, россия
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Россия
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
Появилось видео взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе в Шахтах