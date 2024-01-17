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Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео - РИА Новости, 17.01.2024
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15:25 17.01.2024 (обновлено: 15:46 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/zavod-1921874257.html
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео - РИА Новости, 17.01.2024
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео
Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео. На кадрах видно, как мощным взрывом снесло часть строения. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:25
2024-01-17T15:46
происшествия
шахты
ростовская область
россия
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео. На кадрах видно, как мощным взрывом снесло часть строения. Ранее губернатор Ростовской области заявил, что в результате происшествия пострадали десять человек.Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади. По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. К настоящему моменту пожар ликвидировали.Компания ООО "Авангард" запустила первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил пять миллиардов рублей. Мощность предприятия составляет шесть тысяч тонн волокна в месяц.
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шахты
ростовская область
россия
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Момент взрыва на заводе в Шахтах
Число пострадавших при пожаре на заводе по производству полиэфирного волокна в городе Шахты в Ростовской области, по предварительным данным, увеличилось до девяти, сообщил губернатор региона Василий Голубев в своем Telegram-канале. Как уточнил губернатора Ростовской области, пожар на заводе в Шахтах был локализован на площади 360 квадратных метра, а в 12.49 мск - ликвидирован.
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происшествия, шахты, ростовская область, россия
Происшествия, Шахты, Ростовская область, Россия
Момент взрыва на заводе в Шахтах попал на видео

Появилось видео взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе в Шахтах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Момент взрыва на Шахтинском полиэфирном заводе попал на видео.

На кадрах видно, как мощным взрывом снесло часть строения.
Ранее губернатор Ростовской области заявил, что в результате происшествия пострадали десять человек.
Пожар в цехе по производству наполнителей для матрасов и подушек на заводе "Авангард" в городе Шахты произошел в среду днем на площади. По данным властей города, возгоранию предшествовал хлопок. К настоящему моменту пожар ликвидировали.
Компания ООО "Авангард" запустила первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна в июне прошлого года. Объем инвестиций в проект составил пять миллиардов рублей. Мощность предприятия составляет шесть тысяч тонн волокна в месяц.
Последствия пожара на заводе Авангард в Ростовской области. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
Прокуратура и СК проведут проверки после пожара на заводе в Шахтах
Вчера, 13:28
 
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