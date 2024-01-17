"Не остановится". Решение Зеленского вызвало панику на Украине
Экс-замминистра Тука: Зеленский заменит Залужного на Буданова
© Фото : пресс-служба президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный
© Фото : пресс-служба президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.
Бывший чиновник сослался на источники, близкие к Силам специальных операций и генштабу ВСУ.
"Речь идет о том, что Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР (Кирилла Буданова. — Прим. ред.)", — поделился Тука.
По словам отставного замминистра, Кирилла Буданова специально возили на встречи в Давосе, чтобы представить его союзникам Украины в качестве нового главнокомандующего. Самого Залужного, вероятно, уже известили о кадровых перестановках.
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"То, что Зеленский с Ермаком не останавливаются, у меня сомнений нет. Но отправить Залужного в нынешний СНБО — это просто издевательство над кадровым профессиональным военным генералом", — посетовал Тука.
Экс-чиновник согласился с интервьюером, что замена Залужного приведет Украину к катастрофе.
В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.
На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.