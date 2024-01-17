https://ria.ru/20240117/zamena-1921763146.html

"Не остановится". Решение Зеленского вызвало панику на Украине

"Не остановится". Решение Зеленского вызвало панику на Украине - РИА Новости, 17.01.2024

"Не остановится". Решение Зеленского вызвало панику на Украине

Владимир Зеленский готовится назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T05:47

2024-01-17T05:47

2024-01-17T05:47

специальная военная операция на украине

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георгий тука

кирилл буданов

валерий залужный

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Владимир Зеленский готовится назначить на должность главкома ВСУ Кирилла Буданова, заявил бывший замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука в интервью YouTube-каналу Newsroom.Бывший чиновник сослался на источники, близкие к Силам специальных операций и генштабу ВСУ."Речь идет о том, что Зеленский принял решение о замене Залужного. Залужного планируют перевести в СНБО, и вместо него Зеленский хочет назначить нынешнего руководителя ГУР (Кирилла Буданова. — Прим. ред.)", — поделился Тука.По словам отставного замминистра, Кирилла Буданова специально возили на встречи в Давосе, чтобы представить его союзникам Украины в качестве нового главнокомандующего. Самого Залужного, вероятно, уже известили о кадровых перестановках. "То, что Зеленский с Ермаком не останавливаются, у меня сомнений нет. Но отправить Залужного в нынешний СНБО — это просто издевательство над кадровым профессиональным военным генералом", — посетовал Тука.Экс-чиновник согласился с интервьюером, что замена Залужного приведет Украину к катастрофе.В последнее время украинские СМИ все чаще пишут о нарастающей конфронтации между Зеленским и Залужным. Много шума наделало интервью главнокомандующего журналу The Economist, в котором он заявил, что ВСУ зашли в тупик. Это высказывание вызвало резкую критику главы государства, который поспешил его опровергнуть.На пресс-конференции 19 декабря Владимир Зеленский сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Позднее Залужный в эфире телеканала "Рада" заявил, что военное командование не делало запрос на мобилизацию 500 тысяч человек, фактически обвинив Зеленского во лжи.

https://ria.ru/20240105/raskol-1919823738.html

https://ria.ru/20240116/zelenskiy-1921690546.html

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в мире, украина, давос, владимир зеленский, георгий тука, кирилл буданов, валерий залужный, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины