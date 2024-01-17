https://ria.ru/20240117/zakony-1921805577.html

Путин поручил проанализировать законы по контролю за оборотом наркотиков

Путин поручил проанализировать законы по контролю за оборотом наркотиков - РИА Новости, 17.01.2024

Путин поручил проанализировать законы по контролю за оборотом наркотиков

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проанализировать законы в сфере контроля за оборотом наркотиков, представить идеи по совершенствованию,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:32

2024-01-17T11:32

2024-01-17T11:32

россия

владимир путин

вячеслав лебедев

игорь краснов

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проанализировать законы в сфере контроля за оборотом наркотиков, представить идеи по совершенствованию, сообщается на сайте Кремля. "Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, Минюстом России, ФСИН России, Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палатой Российской Федерации проанализировать положения законодательства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотических средств и правоприменительную практику в связи с совершением преступлений в этой сфере и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности государственной антинаркотической политики", - говорится в сообщении. Срок - 1 июля 2024 года, ответственные - председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минюста Константин Чуйченко, директор ФСИН Аркадий Гостев, глава СПЧ Валерий Фадеев, глава ОП РФ Лидия Михеева.

https://ria.ru/20231208/shprits-1914533710.html

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россия, владимир путин, вячеслав лебедев, игорь краснов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество