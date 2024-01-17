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Путин поручил проанализировать законы по контролю за оборотом наркотиков - РИА Новости, 17.01.2024
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11:32 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/zakony-1921805577.html
Путин поручил проанализировать законы по контролю за оборотом наркотиков
Путин поручил проанализировать законы по контролю за оборотом наркотиков - РИА Новости, 17.01.2024
Путин поручил проанализировать законы по контролю за оборотом наркотиков
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проанализировать законы в сфере контроля за оборотом наркотиков, представить идеи по совершенствованию,... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T11:32
2024-01-17T11:32
россия
владимир путин
вячеслав лебедев
игорь краснов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проанализировать законы в сфере контроля за оборотом наркотиков, представить идеи по совершенствованию, сообщается на сайте Кремля. "Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, Минюстом России, ФСИН России, Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палатой Российской Федерации проанализировать положения законодательства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотических средств и правоприменительную практику в связи с совершением преступлений в этой сфере и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности государственной антинаркотической политики", - говорится в сообщении. Срок - 1 июля 2024 года, ответственные - председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минюста Константин Чуйченко, директор ФСИН Аркадий Гостев, глава СПЧ Валерий Фадеев, глава ОП РФ Лидия Михеева.
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россия, владимир путин, вячеслав лебедев, игорь краснов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Владимир Путин, Вячеслав Лебедев, Игорь Краснов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Путин поручил проанализировать законы по контролю за оборотом наркотиков

Путин поручил проанализировать законы в сфере контроля за оборотом наркотиков

© РИА Новости / Евгений Паулин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Евгений Паулин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля проанализировать законы в сфере контроля за оборотом наркотиков, представить идеи по совершенствованию, сообщается на сайте Кремля.
"Рекомендовать Верховному Суду Российской Федерации совместно с Генеральной прокуратурой Российской Федерации, МВД России, Минюстом России, ФСИН России, Советом при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека и Общественной палатой Российской Федерации проанализировать положения законодательства Российской Федерации в сфере контроля за оборотом наркотических средств и правоприменительную практику в связи с совершением преступлений в этой сфере и при необходимости представить предложения о внесении в законодательство Российской Федерации изменений, направленных на повышение эффективности государственной антинаркотической политики", - говорится в сообщении.
Срок - 1 июля 2024 года, ответственные - председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев, генпрокурор Игорь Краснов, глава МВД Владимир Колокольцев, глава Минюста Константин Чуйченко, директор ФСИН Аркадий Гостев, глава СПЧ Валерий Фадеев, глава ОП РФ Лидия Михеева.
Прокуратура - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
В Москве задержали хозяина шприца с наркотиком, о который укололся ребенок
8 декабря 2023, 10:25
 
РоссияВладимир ПутинВячеслав ЛебедевИгорь КрасновФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Общество
 
 
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