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ГД отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства - РИА Новости, 17.01.2024
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16:10 17.01.2024 (обновлено: 16:19 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/zakonoproekt-1921887099.html
ГД отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства
ГД отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства - РИА Новости, 17.01.2024
ГД отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства
Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект о расширении перечня преступлений, за совершение которых лишают приобретенного гражданства России, РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T16:10
2024-01-17T16:19
общество
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госдума рф
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект о расширении перечня преступлений, за совершение которых лишают приобретенного гражданства России, список предлагалось расширить преступлениями против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и свободу личности. Законопроект был внесен депутатом Михаилом Матвеевым (КПРФ). "Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, преступления против государства предлагается включить преступления против жизни и здоровья, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Перечень преступлений предлагалось расширить статьей 105 "Убийство", статьей 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", статьей 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", статьей 117 "Истязание", а также преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
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общество, россия, михаил матвеев, госдума рф, кпрф
Общество, Россия, Михаил Матвеев, Госдума РФ, КПРФ
ГД отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства

Госдума отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства

CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации / Здание Госдумы РФ
Здание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
CC BY 4.0 / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации /
Здание Госдумы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект о расширении перечня преступлений, за совершение которых лишают приобретенного гражданства России, список предлагалось расширить преступлениями против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и свободу личности.
Законопроект был внесен депутатом Михаилом Матвеевым (КПРФ).
«
"Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, преступления против государства предлагается включить преступления против жизни и здоровья, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Перечень преступлений предлагалось расширить статьей 105 "Убийство", статьей 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", статьей 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", статьей 117 "Истязание", а также преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности.
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ОбществоРоссияМихаил МатвеевГосдума РФКПРФ
 
 
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