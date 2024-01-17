https://ria.ru/20240117/zakonoproekt-1921887099.html

ГД отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства

ГД отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства - РИА Новости, 17.01.2024

ГД отклонила проект о перечне преступлений, за которые лишают гражданства

Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект о расширении перечня преступлений, за совершение которых лишают приобретенного гражданства России, РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:10

2024-01-17T16:10

2024-01-17T16:19

общество

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Госдума на пленарном заседании в среду отклонила законопроект о расширении перечня преступлений, за совершение которых лишают приобретенного гражданства России, список предлагалось расширить преступлениями против жизни и здоровья, а также против половой неприкосновенности и свободу личности. Законопроект был внесен депутатом Михаилом Матвеевым (КПРФ). "Законопроектом предлагается расширить перечень преступлений, совершение которых влечет за собой прекращение гражданства Российской Федерации. Наряду с преступлениями террористической направленности, преступления против государства предлагается включить преступления против жизни и здоровья, а также преступления против половой неприкосновенности и половой свободы личности", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. Перечень преступлений предлагалось расширить статьей 105 "Убийство", статьей 111 "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", статьей 112 "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью", статьей 117 "Истязание", а также преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы личности.

https://ria.ru/20240116/zakonoproekt-1921679750.html

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общество, россия, михаил матвеев, госдума рф, кпрф