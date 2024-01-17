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Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о заградотрядах у Артемовска - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:27 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/zagradotryad-1921910340.html
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о заградотрядах у Артемовска
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о заградотрядах у Артемовска - РИА Новости, 17.01.2024
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о заградотрядах у Артемовска
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости, что ее дочери и другим ее сослуживцам предлагали сдаться в плен, но они не могли это сделать из-за... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T17:27
2024-01-17T17:27
специальная военная операция на украине
артемовск
вооруженные силы украины
украина
в мире
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости, что ее дочери и другим ее сослуживцам предлагали сдаться в плен, но они не могли это сделать из-за присутствия заградотряда позади них. Женщина пояснила, что этот заградотряд ВСУ имел приказ расстреливать всех, кто собирался покинуть боевые ряды. "Они не сдались только потому, что сзади стоял заградотряд, который просто расстреляет на месте... Если была бы возможность сдаться, то сдались бы", - отметила мать погибшей. Она пересказывает последние слова дочери во время общения незадолго до ее гибели в районе Артемовска (по-украински Бахмут). "Нас очень сильно обманули, и очень сильно обманула власть, нас обманывают на каждом шагу. Нам рассказывают одно, а на самом деле другое. Мы никому не нужны", - сказала дочь матери перед гибелью.
https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920649481.html
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артемовск, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о заградотрядах у Артемовска

Мать военнослужащей ВСУ: заградотряды у Артемовска не позволяли сдаться в плен

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости, что ее дочери и другим ее сослуживцам предлагали сдаться в плен, но они не могли это сделать из-за присутствия заградотряда позади них.
Женщина пояснила, что этот заградотряд ВСУ имел приказ расстреливать всех, кто собирался покинуть боевые ряды.
«
"Они не сдались только потому, что сзади стоял заградотряд, который просто расстреляет на месте... Если была бы возможность сдаться, то сдались бы", - отметила мать погибшей.
Она пересказывает последние слова дочери во время общения незадолго до ее гибели в районе Артемовска (по-украински Бахмут).
"Нас очень сильно обманули, и очень сильно обманула власть, нас обманывают на каждом шагу. Нам рассказывают одно, а на самом деле другое. Мы никому не нужны", - сказала дочь матери перед гибелью.
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
 
 
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