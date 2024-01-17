https://ria.ru/20240117/zagradotryad-1921910340.html

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о заградотрядах у Артемовска

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о заградотрядах у Артемовска - РИА Новости, 17.01.2024

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о заградотрядах у Артемовска

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости, что ее дочери и другим ее сослуживцам предлагали сдаться в плен, но они не могли это сделать из-за... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:27

2024-01-17T17:27

2024-01-17T17:27

специальная военная операция на украине

артемовск

вооруженные силы украины

украина

в мире

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв - РИА Новости. Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала РИА Новости, что ее дочери и другим ее сослуживцам предлагали сдаться в плен, но они не могли это сделать из-за присутствия заградотряда позади них. Женщина пояснила, что этот заградотряд ВСУ имел приказ расстреливать всех, кто собирался покинуть боевые ряды. "Они не сдались только потому, что сзади стоял заградотряд, который просто расстреляет на месте... Если была бы возможность сдаться, то сдались бы", - отметила мать погибшей. Она пересказывает последние слова дочери во время общения незадолго до ее гибели в районе Артемовска (по-украински Бахмут). "Нас очень сильно обманули, и очень сильно обманула власть, нас обманывают на каждом шагу. Нам рассказывают одно, а на самом деле другое. Мы никому не нужны", - сказала дочь матери перед гибелью.

https://ria.ru/20240111/spetsoperatsiya-1920649481.html

артемовск

украина

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артемовск, вооруженные силы украины, украина, в мире