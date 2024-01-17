https://ria.ru/20240117/zaderzhanie-1921948169.html

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 17.01.2024

В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

Подозреваемый в убийстве супружеской пары под Пермью задержан, им оказался 31-летний житель округа, сообщила пресс-служба краевого СК. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T21:35

2024-01-17T21:35

2024-01-17T21:35

происшествия

пермь

октябрьский

следственный комитет россии (ск рф)

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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве супружеской пары под Пермью задержан, им оказался 31-летний житель округа, сообщила пресс-служба краевого СК. Ранее следственное управление сообщило, что вечером 23 декабря в дом к супружеской паре в пермском поселке Октябрьский пришел неизвестный, убил хозяев жилища и скрылся. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений. "Подозреваемый был установлен и задержан в вечернее время 16 января. Им является житель Октябрьского муниципального округа 1992 года рождения", - говорится в сообщении. Правоохранители, разыскивая нападавшего, обошли в поселке более 500 домов, опросили сотни местных жителей. Позднее в доме фигуранта был проведен обыск, там нашли и изъяли предметы, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлению. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого и предъявит ему обвинение.

https://ria.ru/20240117/arest-1921862054.html

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пермь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, пермь, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф)