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В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 17.01.2024
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21:35 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/zaderzhanie-1921948169.html
В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары - РИА Новости, 17.01.2024
В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары
Подозреваемый в убийстве супружеской пары под Пермью задержан, им оказался 31-летний житель округа, сообщила пресс-служба краевого СК. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T21:35
2024-01-17T21:35
происшествия
пермь
октябрьский
следственный комитет россии (ск рф)
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ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве супружеской пары под Пермью задержан, им оказался 31-летний житель округа, сообщила пресс-служба краевого СК. Ранее следственное управление сообщило, что вечером 23 декабря в дом к супружеской паре в пермском поселке Октябрьский пришел неизвестный, убил хозяев жилища и скрылся. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений. "Подозреваемый был установлен и задержан в вечернее время 16 января. Им является житель Октябрьского муниципального округа 1992 года рождения", - говорится в сообщении. Правоохранители, разыскивая нападавшего, обошли в поселке более 500 домов, опросили сотни местных жителей. Позднее в доме фигуранта был проведен обыск, там нашли и изъяли предметы, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлению. В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого и предъявит ему обвинение.
https://ria.ru/20240117/arest-1921862054.html
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пермь
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происшествия, пермь, октябрьский, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Пермь, Октябрьский, Следственный комитет России (СК РФ)
В Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

СК: в Пермском крае задержали подозреваемого в убийстве супружеской пары

© РИА Новости / Антон ВергунСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
Сотрудник полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 17 янв - РИА Новости. Подозреваемый в убийстве супружеской пары под Пермью задержан, им оказался 31-летний житель округа, сообщила пресс-служба краевого СК.
Ранее следственное управление сообщило, что вечером 23 декабря в дом к супружеской паре в пермском поселке Октябрьский пришел неизвестный, убил хозяев жилища и скрылся. После этого было возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц из корыстных побуждений.
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"Подозреваемый был установлен и задержан в вечернее время 16 января. Им является житель Октябрьского муниципального округа 1992 года рождения", - говорится в сообщении.
Правоохранители, разыскивая нападавшего, обошли в поселке более 500 домов, опросили сотни местных жителей. Позднее в доме фигуранта был проведен обыск, там нашли и изъяли предметы, свидетельствующие о причастности мужчины к преступлению.
В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об аресте подозреваемого и предъявит ему обвинение.
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