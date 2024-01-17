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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T22:46
2024-01-17T22:46
2024-01-17T22:47
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". Ранее издание сообщало о взрывах в городе Сумы. "Сообщают о взрывах в Павлограде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 21.37 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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РИА Новости
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РИА Новости
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в мире, днепропетровская область, павлоград, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Павлоград, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде
"Страна": в Павлограде в Днепропетровской области Украины прогремели взрывы
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна
".
Ранее издание сообщало о взрывах в городе Сумы.
"Сообщают о взрывах в Павлограде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
С 21.37 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.