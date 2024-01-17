https://ria.ru/20240117/vzryvy-1921954901.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Павлограде

Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T22:46

2024-01-17T22:46

2024-01-17T22:47

специальная военная операция на украине

в мире

днепропетровская область

павлоград

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/139143/51/1391435112_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_1849887a5fe847bdbb215ddd9f9c4a0e.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Взрывы прогремели в городе Павлоград Днепропетровской области Украины на фоне воздушной тревоги, сообщило украинское издание "Страна". Ранее издание сообщало о взрывах в городе Сумы. "Сообщают о взрывах в Павлограде", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. С 21.37 (совпадает с мск) в Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

днепропетровская область

павлоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, днепропетровская область, павлоград, вооруженные силы украины