https://ria.ru/20240117/vzryvy-1921816339.html

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 17.01.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге

Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:09

2024-01-17T12:09

2024-01-17T12:09

специальная военная операция на украине

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украина

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продолжается и на данный момент.

https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html

кривой рог

украина

днепропетровская область

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