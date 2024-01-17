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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге - РИА Новости, 17.01.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:09
2024-01-17T12:09
2024-01-17T12:09
специальная военная операция на украине
в мире
кривой рог
украина
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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Взрывы прогремели в Кривом Роге Днепропетровской области Украины, сообщает телеканал "Общественное". "В Кривом Роге слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала. Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, она продолжается и на данный момент.
https://ria.ru/20240110/svo-1920390427.html
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в мире, кривой рог, украина, днепропетровская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Кривой Рог, Украина, Днепропетровская область
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кривом Роге
"Общественное": в Кривом Роге Днепропетровской области прогремели взрывы