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В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:31 17.01.2024 (обновлено: 00:34 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vzryvy-1921750764.html
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:31
2024-01-17T00:34
специальная военная операция на украине
в мире
днепропетровская область
россия
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале.&quot;Сообщают о взрывах в Днепропетровской области&quot;, — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 23.44 в регионе объявили воздушную тревогу. Ее сигнал также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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днепропетровская область
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в мире, днепропетровская область, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

"Страна.ua": в Днепропетровской области прогремели взрывы

Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины
Сотрудник пожарной службы Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале.
«

"Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", — говорится в публикации.

Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 23.44 в регионе объявили воздушную тревогу. Ее сигнал также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.
Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 16.01.2024
Украинские власти сообщили о взрывах в Харькове
Вчера, 22:55
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДнепропетровская областьРоссияУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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