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В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2024
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T00:31
2024-01-17T00:31
2024-01-17T00:34
специальная военная операция на украине
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днепропетровская область
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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 23.44 в регионе объявили воздушную тревогу. Ее сигнал также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ
"Страна.ua": в Днепропетровской области прогремели взрывы