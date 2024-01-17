https://ria.ru/20240117/vzryvy-1921750764.html

В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ - РИА Новости, 17.01.2024

В Днепропетровской области прогремели взрывы, сообщили СМИ

В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T00:31

2024-01-17T00:31

2024-01-17T00:34

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МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. В Днепропетровской области прогремели взрывы, пишет издание "Страна.ua" в Telegram-канале."Сообщают о взрывах в Днепропетровской области", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, в 23.44 в регионе объявили воздушную тревогу. Ее сигнал также звучит в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.Российская армия регулярно наносит удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября 2022 года. Как указывал Владимир Путин, это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. С тех пор в украинских регионах каждый день объявляют воздушную тревогу, иногда — по всей стране.

https://ria.ru/20240116/vzryvy-1921744316.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, днепропетровская область, россия, украина, вооруженные силы украины