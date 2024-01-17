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Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта
Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта - РИА Новости, 17.01.2024
Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта
Подмосковный депутат, кандидат на выборах президента РФ 2024 года Борис Надеждин сообщил РИА Новости о том, что его сайт был взломан, сейчас программисты ищут... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:53
2024-01-17T12:53
2024-01-17T12:53
выборы президента россии — 2024
технологии
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подмосковный депутат, кандидат на выборах президента РФ 2024 года Борис Надеждин сообщил РИА Новости о том, что его сайт был взломан, сейчас программисты ищут источник атаки. "На нас DoS-атаки шли постоянно, от них мы отбились… Теперь кто-то сайт хакнул. Программисты мои докладывают, что работают, ищут и пытаются понять, откуда все это", - сказал Надеждин. Кроме того, он рассказал, что были переименованы разделы сайта. "Я не знаю, кто это сделал, но там вместо наших городов, где мы подписи собираем, висела "Украина", а вместо донатов были какие-то наткоины", - добавил Надеждин.
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технологии, россия, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Технологии, Россия, Борис Надеждин
Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта
Хакеры взломали предвыборный сайт Бориса Надеждина
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подмосковный депутат, кандидат на выборах президента РФ 2024 года Борис Надеждин сообщил РИА Новости о том, что его сайт был взломан, сейчас программисты ищут источник атаки.
"На нас DoS-атаки шли постоянно, от них мы отбились… Теперь кто-то сайт хакнул. Программисты мои докладывают, что работают, ищут и пытаются понять, откуда все это", - сказал Надеждин.
Кроме того, он рассказал, что были переименованы разделы сайта.
"Я не знаю, кто это сделал, но там вместо наших городов, где мы подписи собираем, висела "Украина", а вместо донатов были какие-то наткоины", - добавил Надеждин.
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