Рейтинг@Mail.ru
Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Логотип президентских выборов 2024 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Выборы президента России — 2024
 
12:53 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/vzlom-1921831097.html
Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта
Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта - РИА Новости, 17.01.2024
Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта
Подмосковный депутат, кандидат на выборах президента РФ 2024 года Борис Надеждин сообщил РИА Новости о том, что его сайт был взломан, сейчас программисты ищут... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:53
2024-01-17T12:53
выборы президента россии — 2024
технологии
россия
борис надеждин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_1989926bd2cb7898e211fc0f8ab0299b.jpg
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подмосковный депутат, кандидат на выборах президента РФ 2024 года Борис Надеждин сообщил РИА Новости о том, что его сайт был взломан, сейчас программисты ищут источник атаки. "На нас DoS-атаки шли постоянно, от них мы отбились… Теперь кто-то сайт хакнул. Программисты мои докладывают, что работают, ищут и пытаются понять, откуда все это", - сказал Надеждин. Кроме того, он рассказал, что были переименованы разделы сайта. "Я не знаю, кто это сделал, но там вместо наших городов, где мы подписи собираем, висела "Украина", а вместо донатов были какие-то наткоины", - добавил Надеждин.
https://ria.ru/20231225/sovbez-1917909219.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/113117/96/1131179623_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_3ac6a2574bd276754d827cace8ec50b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, россия, борис надеждин
Выборы президента России — 2024, Технологии, Россия, Борис Надеждин
Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта

Хакеры взломали предвыборный сайт Бориса Надеждина

© РИА Новости / Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкКибербезопасность
Кибербезопасность - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в медиабанк
Кибербезопасность. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подмосковный депутат, кандидат на выборах президента РФ 2024 года Борис Надеждин сообщил РИА Новости о том, что его сайт был взломан, сейчас программисты ищут источник атаки.
"На нас DoS-атаки шли постоянно, от них мы отбились… Теперь кто-то сайт хакнул. Программисты мои докладывают, что работают, ищут и пытаются понять, откуда все это", - сказал Надеждин.
Кроме того, он рассказал, что были переименованы разделы сайта.
"Я не знаю, кто это сделал, но там вместо наших городов, где мы подписи собираем, висела "Украина", а вместо донатов были какие-то наткоины", - добавил Надеждин.
Интернет - РИА Новости, 1920, 25.12.2023
Зарубежные спецслужбы постоянно атаковали Россию, заявили в Совбезе
25 декабря 2023, 12:35
 
Выборы президента России — 2024ТехнологииРоссияБорис Надеждин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала