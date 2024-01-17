https://ria.ru/20240117/vzlom-1921831097.html

Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта

Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта - РИА Новости, 17.01.2024

Кандидат в президенты Надеждин сообщил о взломе своего сайта

Подмосковный депутат, кандидат на выборах президента РФ 2024 года Борис Надеждин сообщил РИА Новости о том, что его сайт был взломан, сейчас программисты ищут... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:53

2024-01-17T12:53

2024-01-17T12:53

выборы президента россии — 2024

технологии

россия

борис надеждин

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Подмосковный депутат, кандидат на выборах президента РФ 2024 года Борис Надеждин сообщил РИА Новости о том, что его сайт был взломан, сейчас программисты ищут источник атаки. "На нас DoS-атаки шли постоянно, от них мы отбились… Теперь кто-то сайт хакнул. Программисты мои докладывают, что работают, ищут и пытаются понять, откуда все это", - сказал Надеждин. Кроме того, он рассказал, что были переименованы разделы сайта. "Я не знаю, кто это сделал, но там вместо наших городов, где мы подписи собираем, висела "Украина", а вместо донатов были какие-то наткоины", - добавил Надеждин.

https://ria.ru/20231225/sovbez-1917909219.html

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2024

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технологии, россия, борис надеждин