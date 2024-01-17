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В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус - РИА Новости, 17.01.2024
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15:36 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/vystrel-1921876535.html
В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус
В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус - РИА Новости, 17.01.2024
В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус
Полицейские разыскивают пассажира иномарки, который во вторник в подмосковной Балашихе выстрелил из пистолета в автобус и скрылся, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T15:36
2024-01-17T15:36
происшествия
балашиха
московская область (подмосковье)
россия
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Полицейские разыскивают пассажира иномарки, который во вторник в подмосковной Балашихе выстрелил из пистолета в автобус и скрылся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов на проезжей части пассажир легковушки иностранного производства выстрелил, "предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся". "В результате инцидента пострадавших нет, повреждена левая часть стекла автобуса. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - рассказали в главке. В пресс-службе также отметили, что инцидент произошел 16 января около 22.35 в подмосковной Балашихе. Ранее Telegram-канал Shot написал, что в автобусе находилась команда "СКА-Карелия" Молодёжной хоккейной лиги, которая возвращалась домой после победного матча, когда неизвестные на Audi A6 с прибалтийскими номерами пытались попасть в водителя.
https://ria.ru/20240111/zaderzhanie-1920828051.html
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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия
Происшествия, Балашиха, Московская область (Подмосковье), Россия
В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус

МВД: в Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус и скрылся

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Полицейские разыскивают пассажира иномарки, который во вторник в подмосковной Балашихе выстрелил из пистолета в автобус и скрылся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ.
По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов на проезжей части пассажир легковушки иностранного производства выстрелил, "предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся".
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"В результате инцидента пострадавших нет, повреждена левая часть стекла автобуса. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - рассказали в главке.
В пресс-службе также отметили, что инцидент произошел 16 января около 22.35 в подмосковной Балашихе.
Ранее Telegram-канал Shot написал, что в автобусе находилась команда "СКА-Карелия" Молодёжной хоккейной лиги, которая возвращалась домой после победного матча, когда неизвестные на Audi A6 с прибалтийскими номерами пытались попасть в водителя.
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