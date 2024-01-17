https://ria.ru/20240117/vystrel-1921876535.html

В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус

В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус - РИА Новости, 17.01.2024

В Подмосковье пассажир иномарки выстрелил из пистолета в автобус

Полицейские разыскивают пассажира иномарки, который во вторник в подмосковной Балашихе выстрелил из пистолета в автобус и скрылся, пострадавших нет, сообщили... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T15:36

2024-01-17T15:36

2024-01-17T15:36

происшествия

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Полицейские разыскивают пассажира иномарки, который во вторник в подмосковной Балашихе выстрелил из пистолета в автобус и скрылся, пострадавших нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного главка МВД РФ. По данным ведомства, на шоссе Энтузиастов на проезжей части пассажир легковушки иностранного производства выстрелил, "предположительно, из травматического пистолета в сторону автобуса, двигавшегося в попутном направлении, после чего скрылся". "В результате инцидента пострадавших нет, повреждена левая часть стекла автобуса. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия, направленные на установление, а также розыск и задержание злоумышленника. Его действиям будет дана правовая оценка в соответствии с законодательством", - рассказали в главке. В пресс-службе также отметили, что инцидент произошел 16 января около 22.35 в подмосковной Балашихе. Ранее Telegram-канал Shot написал, что в автобусе находилась команда "СКА-Карелия" Молодёжной хоккейной лиги, которая возвращалась домой после победного матча, когда неизвестные на Audi A6 с прибалтийскими номерами пытались попасть в водителя.

https://ria.ru/20240111/zaderzhanie-1920828051.html

https://ria.ru/20240112/podrostok-1921007541.html

балашиха

московская область (подмосковье)

россия

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происшествия, балашиха, московская область (подмосковье), россия