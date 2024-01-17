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Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку в Великий Устюг - РИА Новости, 17.01.2024
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20:34 17.01.2024 (обновлено: 20:46 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vystavka-1921940925.html
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку в Великий Устюг
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку в Великий Устюг - РИА Новости, 17.01.2024
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку в Великий Устюг
Семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области стала пятимиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, ее семье вручили подарок -... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:34
2024-01-17T20:46
волгоградская область
вологодская область
курганская область
великий устюг
дед мороз
выставка-форум "россия"
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области стала пятимиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, ее семье вручили подарок - поездку в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области. Сертификат на путешествие в Великий Устюг семье юбилейной посетительницы передали генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников. Замглавы региона отметил, что сертификат рассчитан на всю семью и включает посещение Вотчины, экскурсионные и интерактивные программы, а также персональную фотосессию с Дедом Морозом. "Всей семьей мы приглашаем вас в новогоднее чудо. Посетить родину Дедушки Мороза в Великом Устюге в Вологодской области. Уверен, это путешествие запомнится вам надолго и будет наполнено только яркими эмоциями", - приводятся в сообщении слова Жестянникова. В программе путешествия на родину главного зимнего волшебника страны: дорога до Великого Устюга и обратно, проживание, а также посещение тропы сказок, почты Деда Мороза, Дома моды Деда Мороза, кузницы, зоопарка и городской резиденции Деда Мороза. Также для обладателей сертификата предусмотрена индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу и посещение завода "Северная чернь". Воспользоваться подарком семья сможет в течение года со дня вручения. "Мы второй раз в жизни в Москве, решили своими глазами посмотреть выставку "Россия", и тут такой неожиданный сюрприз. По пути сюда, в поезде, сказала детям, что в следующем году мы отправимся в Великий Устюг. И вот, с нами случилось новогоднее чудо", – рассказала мама юной победительницы Светлана Дмитриева.
https://ria.ru/20240116/vystavka-1921708008.html
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вологодская область, курганская область, великий устюг, дед мороз, выставка-форум "россия"
Волгоградская область, Вологодская область, Курганская область, Великий Устюг, Дед Мороз, Выставка-форум "Россия"
Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку в Великий Устюг

Пятимиллионной гостье выставки-форума "Россия" подарили поездку в Великий Устюг

© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПятимиллионный посетитель выставки - семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области. 17 января 2024
Пятимиллионный посетитель выставки - семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области. 17 января 2024 - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство РИА Новости
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Пятимиллионный посетитель выставки - семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области. 17 января 2024
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области стала пятимиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, ее семье вручили подарок - поездку в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области.
Сертификат на путешествие в Великий Устюг семье юбилейной посетительницы передали генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников.
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Замглавы региона отметил, что сертификат рассчитан на всю семью и включает посещение Вотчины, экскурсионные и интерактивные программы, а также персональную фотосессию с Дедом Морозом.
"Всей семьей мы приглашаем вас в новогоднее чудо. Посетить родину Дедушки Мороза в Великом Устюге в Вологодской области. Уверен, это путешествие запомнится вам надолго и будет наполнено только яркими эмоциями", - приводятся в сообщении слова Жестянникова.
В программе путешествия на родину главного зимнего волшебника страны: дорога до Великого Устюга и обратно, проживание, а также посещение тропы сказок, почты Деда Мороза, Дома моды Деда Мороза, кузницы, зоопарка и городской резиденции Деда Мороза.
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Также для обладателей сертификата предусмотрена индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу и посещение завода "Северная чернь". Воспользоваться подарком семья сможет в течение года со дня вручения.
"Мы второй раз в жизни в Москве, решили своими глазами посмотреть выставку "Россия", и тут такой неожиданный сюрприз. По пути сюда, в поезде, сказала детям, что в следующем году мы отправимся в Великий Устюг. И вот, с нами случилось новогоднее чудо", – рассказала мама юной победительницы Светлана Дмитриева.
 
Волгоградская областьВологодская областьКурганская областьВеликий УстюгДед МорозВыставка-форум "Россия"
 
 
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