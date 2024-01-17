https://ria.ru/20240117/vystavka-1921940925.html

Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку в Великий Устюг

Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку в Великий Устюг - РИА Новости, 17.01.2024

Пятимиллионной гостье выставки "Россия" подарили поездку в Великий Устюг

Семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области стала пятимиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, ее семье вручили подарок -... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:34

2024-01-17T20:34

2024-01-17T20:46

волгоградская область

вологодская область

курганская область

великий устюг

дед мороз

выставка-форум "россия"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/11/1921941203_0:0:3191:1794_1920x0_80_0_0_bb1f7edb7b037fd2b6b56e131be22302.jpg

МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Семилетняя Полина Дмитриева из Курганской области стала пятимиллионным посетителем международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ, ее семье вручили подарок - поездку в Вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, сообщает пресс-служба врио губернатора Вологодской области. Сертификат на путешествие в Великий Устюг семье юбилейной посетительницы передали генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия" Наталья Виртуозова и заместитель губернатора Вологодской области Сергей Жестянников. Замглавы региона отметил, что сертификат рассчитан на всю семью и включает посещение Вотчины, экскурсионные и интерактивные программы, а также персональную фотосессию с Дедом Морозом. "Всей семьей мы приглашаем вас в новогоднее чудо. Посетить родину Дедушки Мороза в Великом Устюге в Вологодской области. Уверен, это путешествие запомнится вам надолго и будет наполнено только яркими эмоциями", - приводятся в сообщении слова Жестянникова. В программе путешествия на родину главного зимнего волшебника страны: дорога до Великого Устюга и обратно, проживание, а также посещение тропы сказок, почты Деда Мороза, Дома моды Деда Мороза, кузницы, зоопарка и городской резиденции Деда Мороза. Также для обладателей сертификата предусмотрена индивидуальная экскурсия по Великому Устюгу и посещение завода "Северная чернь". Воспользоваться подарком семья сможет в течение года со дня вручения. "Мы второй раз в жизни в Москве, решили своими глазами посмотреть выставку "Россия", и тут такой неожиданный сюрприз. По пути сюда, в поезде, сказала детям, что в следующем году мы отправимся в Великий Устюг. И вот, с нами случилось новогоднее чудо", – рассказала мама юной победительницы Светлана Дмитриева.

https://ria.ru/20240116/vystavka-1921708008.html

https://ria.ru/20240116/shaman-1921567204.html

вологодская область

курганская область

великий устюг

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вологодская область, курганская область, великий устюг, дед мороз, выставка-форум "россия"