https://ria.ru/20240117/vystavka-1921900441.html

В программе РЭН-2024 появится выставка новейших разработок для ТЭК

В программе РЭН-2024 появится выставка новейших разработок для ТЭК - РИА Новости, 17.01.2024

В программе РЭН-2024 появится выставка новейших разработок для ТЭК

Программа Российской энергетической недели в этом году сохранит свою содержательность, разноплановость и интенсивность, а продвижение РЭН на других... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T17:05

2024-01-17T17:05

2024-01-17T17:05

энергетика

россия

александр новак

антон кобяков

фонд "росконгресс"

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Программа Российской энергетической недели в этом году сохранит свою содержательность, разноплановость и интенсивность, а продвижение РЭН на других дискуссионных площадках приобретет круглогодичный характер, сообщил вице-премьер РФ Александр Новак на первом заседании Оргкомитета по подготовке и проведению международного форума.Одним из таких событий станет День энергетики, который состоится 27 января в рамках Международной выставки-форума "Россия" на ВДНХ."С каждым годом статус форума становится более высоким, несмотря на неопределенность на международной арене. Российская энергетическая неделя стала событием мирового уровня в энергетической отрасли. В этом году мы делаем акцент на диалог с иностранными партнерами. Особое внимание в программе будет уделено участию глав энергетических компаний зарубежных стран", – приводятся слова Новака на сайте правительства РФ.Основные мероприятия РЭН-2024 пройдут в ЦВЗ "Манеж" 26 и 27 сентября, 28 сентября станет Молодежным днем. Кроме того, 26 сентября на площадке Гостиного двора впервые будет организована выставка инновационных проектов и высокотехнологичного оборудования для ТЭК. Впоследствии она станет регулярной площадкой для демонстрации новейших технологий в энергетической сфере."Площадка РЭН стала все более востребованной для иностранных гостей, которые заинтересованы в сотрудничестве с Россией. Мы видим эту тенденцию и на других деловых событиях, и на Российской энергетической неделе она получит должное развитие. Председательство Российской Федерации в БРИКС и СНГ в 2024 году позволит приветствовать на РЭН-2024 участников и гостей из стран, входящих в эти объединения. Уверен, что Форум традиционно станет местом притяжения всех ведущих специалистов отрасли, руководителей энергетических компаний, иностранных официальных лиц, представителей делового, экспертного, медийного сообществ", – сказал советник президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета РЭН-2024 Антон Кобяков, его слова приводит Фонд Росконгресс.Как отметили в Фонде, программа РЭН-2024 будет построена по ряду ключевых направлений: нефтегазовая и угольная промышленность, электроэнергетика, цифровые технологии, научно-технологическое развитие энергоотрасли, климатическая повестка, энергобезопасность и другие.В рамках председательства России в БРИКС и в преддверии саммита БРИКС, который состоится в Казани в октябре, на площадке РЭН-2024 предполагается провести ряд мероприятий, среди которых встреча министров энергетики стран БРИКС, Платформа энергетических исследований стран БРИКС, а также Молодежный энергетический саммит БРИКС.В стартовый день РЭН в третий раз состоится научно-практическая конференция "Территория энергетического диалога", которая призвана обеспечить коммуникацию инженерного комплекса с научными учреждениями.Также в рамках РЭН-2024 состоится вручение международной премии "Глобальная энергия". Будут награждены и победители журналистской международной премии "Энергия пера".Завершится программа недели традиционным Молодежным днем. Молодые специалисты, учащиеся российских и зарубежных энергетических вузов смогут задать вопросы профессионалам отрасли, а также представить инициативы и результаты своей работы.Организаторами Международного форума "Российская энергетическая неделя" выступают Фонд Росконгресс, министерство энергетики РФ при поддержке правительства Москвы.

https://ria.ru/20231129/aes-1912628392.html

https://ria.ru/20231123/energosistemy-1911445792.html

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

энергетика, россия, александр новак, антон кобяков, фонд "росконгресс"