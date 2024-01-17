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В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах

В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах - РИА Новости, 17.01.2024

В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах

Первые баннеры в поддержку Владимира Путина на выборах президента России появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T20:01

2024-01-17T20:01

2024-01-17T20:27

выборы президента россии — 2024

донецк

россия

владимир путин

совет федерации рф

политика

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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Первые баннеры в поддержку Владимира Путина на выборах президента России появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Билборды с изображением набережной Донецка и надписью "Россия. Путин. 2024" установили на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Розы Люксембург, а также на проспекте Ильича около медицинского Университета. Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, 76,8% в целом одобряют его деятельность.

донецк

россия

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донецк, россия, владимир путин, совет федерации рф, политика