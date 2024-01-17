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В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах - РИА Новости, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
20:01 17.01.2024 (обновлено: 20:27 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vybory-1921937757.html
В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах
В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах - РИА Новости, 17.01.2024
В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах
Первые баннеры в поддержку Владимира Путина на выборах президента России появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T20:01
2024-01-17T20:27
выборы президента россии — 2024
донецк
россия
владимир путин
совет федерации рф
политика
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ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Первые баннеры в поддержку Владимира Путина на выборах президента России появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости. Билборды с изображением набережной Донецка и надписью "Россия. Путин. 2024" установили на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Розы Люксембург, а также на проспекте Ильича около медицинского Университета. Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, 76,8% в целом одобряют его деятельность.
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донецк, россия, владимир путин, совет федерации рф, политика
Выборы президента России — 2024, Донецк, Россия, Владимир Путин, Совет Федерации РФ, Политика
В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах

В Донецке появились баннеры в поддержку Путина на выборах президента РФ

© РИА НовостиБаннер в поддержку Владимира Путина на выборах президента России на улице Донецка
Баннер в поддержку Владимира Путина на выборах президента России на улице Донецка
© РИА Новости
Баннер в поддержку Владимира Путина на выборах президента России на улице Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 17 янв - РИА Новости. Первые баннеры в поддержку Владимира Путина на выборах президента России появились на улицах Донецка, передает корреспондент РИА Новости.
Билборды с изображением набережной Донецка и надписью "Россия. Путин. 2024" установили на пересечении проспекта Богдана Хмельницкого и улицы Розы Люксембург, а также на проспекте Ильича около медицинского Университета.
Ранее Совет Федерации назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года. Как следует из результатов последнего опроса ВЦИОМ, президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,8% россиян, 76,8% в целом одобряют его деятельность.
Президентская кампания 2024
30 декабря 2023, 11:25
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Выборы президента России: этапы избирательной кампанииПосмотреть
 
Выборы президента России — 2024ДонецкРоссияВладимир ПутинСовет Федерации РФПолитика
 
 
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