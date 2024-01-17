https://ria.ru/20240117/vybory-1921829509.html

ЦИК утвердил порядок жеребьевки по бесплатному эфирному времени

ЦИК утвердил порядок жеребьевки по бесплатному эфирному времени - РИА Новости, 17.01.2024

ЦИК утвердил порядок жеребьевки по бесплатному эфирному времени

ЦИК РФ утвердил порядок проведения жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир агитматериалов, согласно которому зарегистрированным кандидатам... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:46

2024-01-17T12:46

2024-01-17T12:46

выборы президента россии — 2024

политика

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. ЦИК РФ утвердил порядок проведения жеребьевки по определению дат и времени выхода в эфир агитматериалов, согласно которому зарегистрированным кандидатам рекомендовано до 11 февраля подать заявку для участия. "Утвердить порядок проведения жеребьевок по определению дат и времени выхода в эфир предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов, политических партий, совместных агитационных мероприятий на каналах государственных и муниципальных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов президента РФ в 2024 году", - говорится в постановлении, принятом на заседании. В ЦИК сообщили, что о дате и времени жеребьевки будет проинформировано заблаговременно. На выборах президента эфирное время будет предоставлено на пяти телеканалах - Первый канал, "Россия 1", "Россия 24", "ТВ-центр" и ОТР, а также на трех радикоаналалах – "Маяк", "Вести FM", радио "Россия", печатная площадь будет предоставлена в 13 российских государственных изданиях. "Для участия в жеребьевке зарегистрирванным кандидатам рекомендуется не позднее 11 февраля представить письменную заявку на участие в жеребьевке и в этот же период предоставить информацию в избирательную комиссию субъекта РФ, чтобы комиссии могли уже подготовиться к конкретной процедуре жеребьевки", - сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина. Если кандидаты не представят заявку, то в жеребьевку за них примут участие уполномоченные члены комиссии. Также, согласно утвержденному порядку, бесплатное эфирное время будет предоставляться для проведения совместных мероприятий, то есть дебаты, для проведения предвыборной агитации политическими партиями, которые выдвинули зарегистрированных кандидатов, кроме того, бесплатное эфирное время предоставляется для размещения агитационных роликов кандидатов.

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политика, россия, наталья бударина, цик рф