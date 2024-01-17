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Памфилова заявила о случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей - РИА Новости, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:21 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/vybory-1921820331.html
Памфилова заявила о случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей
Памфилова заявила о случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей - РИА Новости, 17.01.2024
Памфилова заявила о случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей
Появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены участковых избирательных комиссий (УИК) приняли участие в сборе подписей за кандидатов на... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:21
2024-01-17T12:21
выборы президента россии — 2024
политика
россия
выборы президента рф
элла памфилова
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены участковых избирательных комиссий (УИК) приняли участие в сборе подписей за кандидатов на выборах президента России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "У нас появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены избирательных комиссий, в данном случае участковых, приняли участие в сборе подписей за одного из кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что сейчас собирают подписи 8 претендентов в кандидаты. "Я хочу всем напомнить, что это категорически запрещено законом - члены избирательных комиссий не имеют права это (участвовать в сборе подписей – ред.) делать. Те, кто сознательно пошел на это, нарушая закон, не уйдут от ответственности. Это повлечет за собой административную ответственность и, как следствие, выход из комиссии", - сообщила Памфилова. Также она рассказала, что крайне негативно относится к случаям, когда в разгар кампании члены комиссий по разным соображениям пишут заявления о выходе из комиссии для того, чтобы поучаствовать в сборе подписей. "Такие коллеги - нам не очень коллеги, поскольку, как дезертиры во время тяжелого боя покидают поле боя, предавая своих коллег, товарищей, так и здесь", - сказала Памфилова. Глава ЦИК подчеркнула, что такие члены комиссий серьезно подводят не только коллег, но и вредят кандидату. Она призвала выдвинутых кандидатов проверять на ресурсах ЦИК в регионах составы комиссий. "Мы пропустим это через ГАС "Выборы" и выявим всех. Эти подписи будут аннулированы", - добавила Памфилова.
https://radiosputnik.ru/20240117/agitatsiya-1921815981.html
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политика, россия, выборы президента рф, элла памфилова
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Выборы президента РФ, Элла Памфилова
Памфилова заявила о случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей

В ЦИК заявили о единичных случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены участковых избирательных комиссий (УИК) приняли участие в сборе подписей за кандидатов на выборах президента России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.
«
"У нас появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены избирательных комиссий, в данном случае участковых, приняли участие в сборе подписей за одного из кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК.
Она отметила, что сейчас собирают подписи 8 претендентов в кандидаты.
"Я хочу всем напомнить, что это категорически запрещено законом - члены избирательных комиссий не имеют права это (участвовать в сборе подписей – ред.) делать. Те, кто сознательно пошел на это, нарушая закон, не уйдут от ответственности. Это повлечет за собой административную ответственность и, как следствие, выход из комиссии", - сообщила Памфилова.
Предвыборные баннеры. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Также она рассказала, что крайне негативно относится к случаям, когда в разгар кампании члены комиссий по разным соображениям пишут заявления о выходе из комиссии для того, чтобы поучаствовать в сборе подписей.
"Такие коллеги - нам не очень коллеги, поскольку, как дезертиры во время тяжелого боя покидают поле боя, предавая своих коллег, товарищей, так и здесь", - сказала Памфилова.
Глава ЦИК подчеркнула, что такие члены комиссий серьезно подводят не только коллег, но и вредят кандидату. Она призвала выдвинутых кандидатов проверять на ресурсах ЦИК в регионах составы комиссий.
"Мы пропустим это через ГАС "Выборы" и выявим всех. Эти подписи будут аннулированы", - добавила Памфилова.
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