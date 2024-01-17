https://ria.ru/20240117/vybory-1921820331.html

Памфилова заявила о случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей

Памфилова заявила о случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей - РИА Новости, 17.01.2024

Памфилова заявила о случаях, когда члены УИК участвовали в сборе подписей

Появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены участковых избирательных комиссий (УИК) приняли участие в сборе подписей за кандидатов на... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:21

2024-01-17T12:21

2024-01-17T12:21

выборы президента россии — 2024

политика

россия

выборы президента рф

элла памфилова

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены участковых избирательных комиссий (УИК) приняли участие в сборе подписей за кандидатов на выборах президента России, сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова. "У нас появились единичные случаи, когда оказалось, что некоторые члены избирательных комиссий, в данном случае участковых, приняли участие в сборе подписей за одного из кандидатов", - сказала Памфилова на заседании ЦИК. Она отметила, что сейчас собирают подписи 8 претендентов в кандидаты. "Я хочу всем напомнить, что это категорически запрещено законом - члены избирательных комиссий не имеют права это (участвовать в сборе подписей – ред.) делать. Те, кто сознательно пошел на это, нарушая закон, не уйдут от ответственности. Это повлечет за собой административную ответственность и, как следствие, выход из комиссии", - сообщила Памфилова. Также она рассказала, что крайне негативно относится к случаям, когда в разгар кампании члены комиссий по разным соображениям пишут заявления о выходе из комиссии для того, чтобы поучаствовать в сборе подписей. "Такие коллеги - нам не очень коллеги, поскольку, как дезертиры во время тяжелого боя покидают поле боя, предавая своих коллег, товарищей, так и здесь", - сказала Памфилова. Глава ЦИК подчеркнула, что такие члены комиссий серьезно подводят не только коллег, но и вредят кандидату. Она призвала выдвинутых кандидатов проверять на ресурсах ЦИК в регионах составы комиссий. "Мы пропустим это через ГАС "Выборы" и выявим всех. Эти подписи будут аннулированы", - добавила Памфилова.

https://radiosputnik.ru/20240117/agitatsiya-1921815981.html

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политика, россия, выборы президента рф, элла памфилова