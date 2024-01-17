https://ria.ru/20240117/vybory-1921815867.html
Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России
Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России - РИА Новости, 17.01.2024
Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена в конце февраля представить отчет о попытках вмешательства в выборы президента России, сообщил глава... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:07
2024-01-17T12:07
2024-01-17T12:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
андрей климов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена в конце февраля представить отчет о попытках вмешательства в выборы президента России, сообщил глава комиссии Андрей Климов. "В конце февраля запланировано мое выступление с отчетом о нашей деятельности на пленарном заседании Совета Федерации", - сказал сенатор, выступая в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: О мониторинге попыток вмешательства из вне в избирательную кампанию президента РФ".Политик выразил уверенность, что у России есть все необходимое - "от законодательного обеспечения до организационно-технического обеспечения для того, чтобы достойно провести эти выборы в полном соответствии с Конституцией РФ".Сенатор также рассказал, что комиссия планирует в первой декаде февраля провести расширенное заседание с участием представителей ЦИК, Генпрокуратуры, Минюста, Общественной палаты, МИД. На этом заседании будет обсуждаться промежуточный итог мониторинга попыток вмешательства в президентские выборы в РФ, пояснил он.Еще одна тема, которая интересует сенаторов - "суверенные выборы и война смыслов", сказал Климов.
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политика, россия, андрей климов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Андрей Климов
Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России
Климов: комиссия СФ представит отчет о вмешательстве в выборы президента РФ
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости.
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена в конце февраля представить отчет о попытках вмешательства в выборы президента России, сообщил глава комиссии Андрей Климов
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"В конце февраля запланировано мое выступление с отчетом о нашей деятельности на пленарном заседании Совета Федерации", - сказал сенатор, выступая в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: О мониторинге попыток вмешательства из вне в избирательную кампанию президента РФ".
Политик выразил уверенность, что у России есть все необходимое - "от законодательного обеспечения до организационно-технического обеспечения для того, чтобы достойно провести эти выборы в полном соответствии с Конституцией РФ".
Сенатор также рассказал, что комиссия планирует в первой декаде февраля провести расширенное заседание с участием представителей ЦИК, Генпрокуратуры, Минюста, Общественной палаты, МИД. На этом заседании будет обсуждаться промежуточный итог мониторинга попыток вмешательства в президентские выборы в РФ, пояснил он.
Еще одна тема, которая интересует сенаторов - "суверенные выборы и война смыслов", сказал Климов.
Предвыборная агитация в СМИ начнется 17 февраля