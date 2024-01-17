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Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России - РИА Новости, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024
 
12:07 17.01.2024 (обновлено: 12:30 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vybory-1921815867.html
Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России
Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России - РИА Новости, 17.01.2024
Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России
Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена в конце февраля представить отчет о попытках вмешательства в выборы президента России, сообщил глава... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:07
2024-01-17T12:30
выборы президента россии — 2024
политика
россия
андрей климов
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена в конце февраля представить отчет о попытках вмешательства в выборы президента России, сообщил глава комиссии Андрей Климов. &quot;В конце февраля запланировано мое выступление с отчетом о нашей деятельности на пленарном заседании Совета Федерации&quot;, - сказал сенатор, выступая в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы &quot;Россия сегодня&quot; на тему: О мониторинге попыток вмешательства из вне в избирательную кампанию президента РФ&quot;.Политик выразил уверенность, что у России есть все необходимое - "от законодательного обеспечения до организационно-технического обеспечения для того, чтобы достойно провести эти выборы в полном соответствии с Конституцией РФ".Сенатор также рассказал, что комиссия планирует в первой декаде февраля провести расширенное заседание с участием представителей ЦИК, Генпрокуратуры, Минюста, Общественной палаты, МИД. На этом заседании будет обсуждаться промежуточный итог мониторинга попыток вмешательства в президентские выборы в РФ, пояснил он.Еще одна тема, которая интересует сенаторов - "суверенные выборы и война смыслов", сказал Климов.
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политика, россия, андрей климов
Выборы президента России — 2024, Политика, Россия, Андрей Климов
Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России

Климов: комиссия СФ представит отчет о вмешательстве в выборы президента РФ

© РИА Новости / Владислав Николаев | Перейти в медиабанкЕдиный день голосования в России
Единый день голосования в России - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Владислав Николаев
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Единый день голосования в России. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена в конце февраля представить отчет о попытках вмешательства в выборы президента России, сообщил глава комиссии Андрей Климов.
«

"В конце февраля запланировано мое выступление с отчетом о нашей деятельности на пленарном заседании Совета Федерации", - сказал сенатор, выступая в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: О мониторинге попыток вмешательства из вне в избирательную кампанию президента РФ".

Политик выразил уверенность, что у России есть все необходимое - "от законодательного обеспечения до организационно-технического обеспечения для того, чтобы достойно провести эти выборы в полном соответствии с Конституцией РФ".
Сенатор также рассказал, что комиссия планирует в первой декаде февраля провести расширенное заседание с участием представителей ЦИК, Генпрокуратуры, Минюста, Общественной палаты, МИД. На этом заседании будет обсуждаться промежуточный итог мониторинга попыток вмешательства в президентские выборы в РФ, пояснил он.
Еще одна тема, которая интересует сенаторов - "суверенные выборы и война смыслов", сказал Климов.
Билборд с информацией о датах выборов президента России - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
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Выборы президента России — 2024ПолитикаРоссияАндрей Климов
 
 
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