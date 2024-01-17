https://ria.ru/20240117/vybory-1921815867.html

Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России

Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России - РИА Новости, 17.01.2024

Комиссия СФ готовит отчет о вмешательстве в президентские выборы в России

Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена в конце февраля представить отчет о попытках вмешательства в выборы президента России, сообщил глава... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:07

2024-01-17T12:07

2024-01-17T12:30

выборы президента россии — 2024

политика

россия

андрей климов

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Комиссия Совфеда по защите госсуверенитета РФ намерена в конце февраля представить отчет о попытках вмешательства в выборы президента России, сообщил глава комиссии Андрей Климов. "В конце февраля запланировано мое выступление с отчетом о нашей деятельности на пленарном заседании Совета Федерации", - сказал сенатор, выступая в ходе брифинга на площадке международной медиагруппы "Россия сегодня" на тему: О мониторинге попыток вмешательства из вне в избирательную кампанию президента РФ".Политик выразил уверенность, что у России есть все необходимое - "от законодательного обеспечения до организационно-технического обеспечения для того, чтобы достойно провести эти выборы в полном соответствии с Конституцией РФ".Сенатор также рассказал, что комиссия планирует в первой декаде февраля провести расширенное заседание с участием представителей ЦИК, Генпрокуратуры, Минюста, Общественной палаты, МИД. На этом заседании будет обсуждаться промежуточный итог мониторинга попыток вмешательства в президентские выборы в РФ, пояснил он.Еще одна тема, которая интересует сенаторов - "суверенные выборы и война смыслов", сказал Климов.

https://ria.ru/20240117/vybory-1921801031.html

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политика, россия, андрей климов