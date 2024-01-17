https://ria.ru/20240117/vvp-1921762546.html

ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента

ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента - РИА Новости, 17.01.2024

ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента

Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, что выше официального прогноза, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T05:12

2024-01-17T05:12

2024-01-17T05:17

экономика

китай

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/05/1600145748_0:125:3072:1853_1920x0_80_0_0_7e0211dd291c59c836274951d2a41d2f.jpg

ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, что выше официального прогноза, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР."Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2023 года составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 5,2%", - говорится в докладе ведомства.Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая должен был составить примерно 5%. При этом эксперты были настроены более оптимистично в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявляла РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).

https://ria.ru/20230911/kitay-1895571654.html

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, китай