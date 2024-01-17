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ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента - РИА Новости, 17.01.2024
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05:12 17.01.2024 (обновлено: 05:17 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/vvp-1921762546.html
ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента
ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента - РИА Новости, 17.01.2024
ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента
Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, что выше официального прогноза, свидетельствуют обнародованные в... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T05:12
2024-01-17T05:17
экономика
китай
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ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, что выше официального прогноза, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР."Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2023 года составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 5,2%", - говорится в докладе ведомства.Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая должен был составить примерно 5%. При этом эксперты были настроены более оптимистично в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявляла РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).
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экономика, китай
Экономика, Китай
ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента

ВВП Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2 процента, выше официального прогноза

© AP Photo / Andy WongМужчины в центральном деловом районе Пекина
Мужчины в центральном деловом районе Пекина - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Andy Wong
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 янв – РИА Новости. Валовый внутренний продукт (ВВП) Китая по итогам 2023 года вырос на 5,2% в годовом выражении, что выше официального прогноза, свидетельствуют обнародованные в среду данные государственного статистического бюро КНР.
«
"Согласно предварительным данным, ВВП Китая за три квартала 2023 года составил 126,058 триллиона юаней (17,698 триллиона долларов), рост в годовом выражении - 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
Согласно официальному прогнозу, в 2023 году рост ВВП Китая должен был составить примерно 5%. При этом эксперты были настроены более оптимистично в отношении экономического развития страны. Так, бывший директор Центра мировой экономики Китайского института современных международных отношений Чэнь Фэнъин заявляла РИА Новости, что темпы роста экономики КНР вполне могут составить 6%. По ее словам, правительство не захотело называть слишком большую цифру, а указало в прогнозе 5%, так как в прошлом году прогнозировавшихся показателей достичь не удалось.
ВВП Китая по итогам 2022 года на фоне многочисленных локальных вспышек коронавирусной инфекции и нестабильной международной обстановки вырос на 3% по сравнению 2021 годом, что оказалось ниже официального прогноза, составлявшего примерно 5,5%. Объем ВВП составил 121,02 триллиона юаней (17,95 триллиона долларов).
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