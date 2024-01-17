https://ria.ru/20240117/vsu-1921884825.html

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о наркотиках, подавляющих страх

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о наркотиках, подавляющих страх - РИА Новости, 17.01.2024

Мать погибшей военнослужащей ВСУ рассказала о наркотиках, подавляющих страх

Мать погибшей украинской военнослужащей рассказала РИА Новости, что командиры на позициях в районе Артемовска предлагали подчиненным психотропные вещества и... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T16:05

2024-01-17T16:05

2024-01-17T17:25

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

вооруженные силы украины

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МЕЛИТОПОЛЬ, 17 янв — РИА Новости. Мать погибшей украинской военнослужащей рассказала РИА Новости, что командиры на позициях в районе Артемовска предлагали подчиненным психотропные вещества и алкоголь. "Перед тем как она погибла, за неделю до этого, она мне говорила, что "здесь очень страшно, нас просто кинули, нас бросили на позициях, нам не дали ни помощи, ни защиты, ни поддержки — ничего; мы один паек делили на несколько человек, и не было воды", — сказала женщина.По ее словам, солдатам советовали пить спиртное и употреблять наркотические вещества, хотя это запрещено. Но чтобы противостоять усталости, они нарушали эти правила. В окопах воцарялось чувство страха и безысходности, и каждый хотел вернуться домой. "Они пили и глотали — все было. Чтобы не спать. Я не разбираюсь, но пропадает сон — пропадает страх", — добавила собеседница агентства.Свидетельства того, что в ВСУ широко употребляются наркотики, появлялись не раз. Об этом говорили и российские участники спецоперации, отмечавшие такие факты в рядах противника, и украинские военнопленные. На телах украинских солдат, в блиндажах и опорных пунктах находили наркотические вещества и шприцы, одна из экспертиз установила, что обнаруженный на позициях ВСУ порошок был метамфетамином.

артемовск

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Мама погибшей военнослужащей ВСУ о последнем рассказе дочери Мама погибшей военнослужащей ВСУ о последнем рассказе дочери 2024-01-17T16:05 true PT3M48S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, артемовск, вооруженные силы украины