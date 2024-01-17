СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана
Reuters: премьер Иракского Курдистана Барзани отменил встречу с главой МИД Ирана
Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани. Архивное фото
МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани отменил встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против атак в регионе, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Премьер Иракского Курдистана Барзани отменил запланированную встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против ударов Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении агентства.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.
Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.