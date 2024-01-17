https://ria.ru/20240117/vstrecha-1921830640.html

СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана

СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана - РИА Новости, 17.01.2024

СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана

Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани отменил встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против атак в регионе, передает в среду агентство Рейтер РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T12:51

2024-01-17T12:51

2024-01-17T12:51

в мире

иран

иракский курдистан

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

давос

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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани отменил встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против атак в регионе, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Премьер Иракского Курдистана Барзани отменил запланированную встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против ударов Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении агентства. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.

https://ria.ru/20240117/blizhniy_vostok-1921718767.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, иран, иракский курдистан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, давос, всемирный экономический форум