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СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана - РИА Новости, 17.01.2024
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12:51 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/vstrecha-1921830640.html
СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана
СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана - РИА Новости, 17.01.2024
СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана
Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани отменил встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против атак в регионе, передает в среду агентство Рейтер РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:51
2024-01-17T12:51
в мире
иран
иракский курдистан
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давос
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани отменил встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против атак в регионе, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник. "Премьер Иракского Курдистана Барзани отменил запланированную встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против ударов Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении агентства. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани. Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
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в мире, иран, иракский курдистан, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, давос, всемирный экономический форум
В мире, Иран, Иракский Курдистан, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Давос, Всемирный экономический форум
СМИ: премьер Иракского Курдистана отменил встречу с главой МИД Ирана

Reuters: премьер Иракского Курдистана Барзани отменил встречу с главой МИД Ирана

© AFP 2024 / KARIM SAHIBПремьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани
Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AFP 2024 / KARIM SAHIB
Премьер-министр Иракского Курдистана Масрур Барзани. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Премьер Иракского Курдистана Масрур Барзани отменил встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против атак в регионе, передает в среду агентство Рейтер со ссылкой на источник.
"Премьер Иракского Курдистана Барзани отменил запланированную встречу с главой МИД Ирана в Давосе в знак протеста против ударов Ирана по городу Эрбиль", - говорится в сообщении агентства.
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Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) Ирана сообщил в ночь на вторник о нанесении ударов по городу Эрбиль, столице Иракского Курдистана, в районе консульства США и международного аэропорта и уничтожении баз антииранских террористических группировок. За несколько дней до этого верховный лидер Ирана Али Хаменеи призвал шиитский "фронт сопротивления" в разных арабских странах "наносить удары по врагу", где бы тот ни находился. Атаки на Эрбиль были совершены в ответ на теракт, произошедший 3 января в городе Керман на юго-востоке Ирана, когда 89 человек погибли при взрывах, прогремевших во время траурного шествия в связи с четвертой годовщиной гибели генерала КСИР Касема Сулеймани.
Власти Ирака заявили, что расценивают атаки, в результате которых погибли четыре и получили ранения шесть человек, как агрессию против суверенитета и безопасности страны и готовы принять правовые меры вплоть до жалобы в Совет безопасности ООН. Премьер-министр регионального правительства Иракского Курдистана Масрур Барзани призвал международное сообщество положить конец иранским атакам на регион.
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