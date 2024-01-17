https://ria.ru/20240117/vstrecha-1921754091.html

Глава МИД Ирана встретился с пакистанским временным премьером

Глава МИД Ирана встретился с пакистанским временным премьером - РИА Новости, 17.01.2024

Глава МИД Ирана встретился с пакистанским временным премьером

Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан встретился на полях экономического форума в Давосе с временным премьер-министром Пакистана... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T01:23

2024-01-17T01:23

2024-01-17T01:39

в мире

иран

ирак

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/10/1921556305_0:2:1725:972_1920x0_80_0_0_5e4ee4e89874508264c9cb1e263cf24a.jpg

ТЕГЕРАН, 17 янв – РИА Новости. Иранский министр иностранных дел Хосейн Амир Абдоллахиан встретился на полях экономического форума в Давосе с временным премьер-министром Пакистана Анваар-уль-Хаком Какаром, говорится в сообщении, размещенном в официальном Telegram-канале внешнеполитического ведомства исламской республики.Сообщается, что встреча прошла во вторник. Обсуждался ли удар Ирана по Пакистану, не сообщается."США думают, что могут управлять ситуацией (в палестино-израильском конфликте - ред.), как хотят, однако на войне может случиться все что угодно", - приводятся слова иранского министра.Абдоллахиан подчеркнул, что кризис распространяется из Палестины по региону, поэтому необходимо, чтобы исламские страны, в том числе Иран и Пакистан, прилагали больше усилий для прекращения войны."Министр иностранных дел нашей страны подчеркнул необходимость установления совместного прямого авиасообщения между Тегераном и Исламабадом в целях упрощения связей между народами, а также укрепления сотрудничества между иранскими и пакистанскими бизнесменами", - добавил иранский МИД.Во вторник Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) заявил, что нанес удар баллистическими ракетами и беспилотными летательными аппаратами по основной базе террористической группировки "Джейш аль-Адль", расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан. Это первый ракетный удар иранских вооруженных сил по территории Пакистана.Пакистанский МИД решительно осудил ракетный удар Ирана по своей территории и сообщил, что его жертвами стали двое детей. В МИД Пакистана отметили, что нарушение суверенитета может иметь серьезные последствия.В середине декабря минувшего года в области Раск юго-восточной провинции Ирана Систан и Белуджистан произошел террористический акт, в результате которого погибли по меньшей мере 12 сотрудников полицейского управления, еще семь человек получили ранения. Ответственность за теракт взяла на себя признанная в Иране террористической суннитская группировка "Джейш аль-Адль", ведущая борьбу против правительства исламской республики, основную часть населения которой составляют мусульмане-шииты.Провинция Систан и Белуджистан, расположенная на юго-востоке Ирана на границе с Афганистаном и Пакистаном, часто фигурирует в иранских новостях, связанных с гибелью пограничников, борющихся с наркотрафиком и терроризмом. Ситуацию усугубляют сложная экономическая, экологическая и религиозная обстановка.

https://ria.ru/20240117/gaza-1921752443.html

https://ria.ru/20240117/irak-1921752831.html

иран

ирак

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, иран, ирак