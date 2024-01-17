https://ria.ru/20240117/vrachi-1921804363.html

Российские врачи удалили из мозга ребенка кисту с личинками паразитов

Российские врачи удалили из мозга ребенка кисту с личинками паразитов - РИА Новости, 17.01.2024

Российские врачи удалили из мозга ребенка кисту с личинками паразитов

Врачи челябинской детской областной клинической больницы удалили из головного мозга 12-летнего мальчика кисту размером 12 сантиметров с личинками паразитов,... РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T11:29

2024-01-17T11:29

2024-01-17T11:33

общество

челябинск

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ЧЕЛЯБИНСК, 17 янв – РИА Новости. Врачи челябинской детской областной клинической больницы удалили из головного мозга 12-летнего мальчика кисту размером 12 сантиметров с личинками паразитов, сейчас ребенок чувствует себя хорошо, сообщила во вторник пресс-служба больницы. По данным пресс-службы, несколько месяцев назад 12-летний Миша, со слов родителей, очень изменился: стал отставать в школе, был невнимательным на уроках, позже начал хромать, двигал с трудом рукой, также у ребенка болела голова и произошел перекос лица. МРТ головного мозга показало объемное образование в правом полушарии, но определить характер образования в частных клиниках не смогли. "Когда мальчик пришел ко мне, я очень удивился, взглянув на снимки МРТ. Эхинококкоз головного мозга. Количество кист не поддавалось подсчету. Дислокация срединных структур до 1,5 сантиметра. А объем этого узла был порядка 12 сантиметров… Мы провели Мише операцию. Образование внешне напоминает гигантскую ежевику или малину, потому как состоит из отдельных пузырьков", - цитирует пресс-служба слова заведующего отделением нейрохирургии больницы Германа Сафронова. Он уточнил, что образование было удалено тотально, с сохранением латеральной стенки заднего рога левого бокового желудочка. Врач отметил, что эхинококкоз головного мозга - заболевание крайне сложное, лечится очень плохо. "Заболевание настолько редкое в нашей области, что на моей практике это всего второй раз. Первый раз был 30 лет назад", - сказал он. В настоящее время ребенок чувствует себя хорошо: головные боли прошли, движения восстановились почти в полном объеме, добавляет пресс-служба. В больнице мальчик провел почти месяц, в том числе и Новый год, впереди у него этап реабилитации. По данным минздрава, эхинококкоз головного мозга - заболевание, обусловленное проникновением в мозг личинок эхинококка с формированием единичных или множественных кист-пузырей. Заражение происходит, в основном, через грязные руки. Занос личинки в головной мозг происходит с током крови, если она не "зацепилась" в тканях предыдущих органов. Больной эхинококкозом человек не выделяет паразитов и не опасен для окружающих.

https://ria.ru/20240111/operatsiya-1920677741.html

https://radiosputnik.ru/20240115/operatsiya-1921456905.html

https://ria.ru/20240111/chelyust-1920735586.html

челябинск

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общество, челябинск