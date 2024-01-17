Рейтинг@Mail.ru
Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией - РИА Новости, 17.01.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:03 17.01.2024 (обновлено: 23:52 17.01.2024)
https://ria.ru/20240117/voyna-1921956933.html
Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией
Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией - РИА Новости, 17.01.2024
Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией
Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией. РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T23:03
2024-01-17T23:52
специальная военная операция на украине
украина
россия
сша
владимир зеленский
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_0:100:3071:1827_1920x0_80_0_0_d02b7f78ebbaaff0d30ed582810f78aa.jpg
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией."Артиллерия, например, 155 калибра. Весь мир, продакшн всех компании, которые генерируют производство артснаряда 155 калибра, недостаточно, чтобы обеспечить войну артиллерией на Украине... В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале.Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 14 января заявил, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства."Мы будем слабыми на поле боя, у нас будет большой дефицит артиллерии, мы не сможем отбивать удары баллистическими ракетами, будет большое количество убийств и раненых людей... Будет большой кризис для всей Европы. Без помощи США, ЕС Украина будет бороться, будет слабее, и у РФ будет возможность захватить нас", - ответил Зеленский на вопрос, что будет в случае прекращения помощи Запада.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20240117/ukraina-1921950491.html
https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0b/1920772085_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_5066322302a7b48fccb52aa6ab6f4d42.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, НАТО, В мире
Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией

Зеленский заявил, что в мире нет достаточных ресурсов ВПК для войны Украины с РФ

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией.
"Артиллерия, например, 155 калибра. Весь мир, продакшн всех компании, которые генерируют производство артснаряда 155 калибра, недостаточно, чтобы обеспечить войну артиллерией на Украине... В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
"Мы вмешаемся". В США отреагировали на предупреждение Путина по Украине
Вчера, 22:00
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 14 января заявил, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства.
"Мы будем слабыми на поле боя, у нас будет большой дефицит артиллерии, мы не сможем отбивать удары баллистическими ракетами, будет большое количество убийств и раненых людей... Будет большой кризис для всей Европы. Без помощи США, ЕС Украина будет бороться, будет слабее, и у РФ будет возможность захватить нас", - ответил Зеленский на вопрос, что будет в случае прекращения помощи Запада.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Американские зенитные ракетные комплексы Patriot - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
"Начали масштабную атаку". Разрушительный удар по ВСУ вызвал шок в Британии
Вчера, 17:24
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ЗеленскийНАТОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала