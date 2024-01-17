https://ria.ru/20240117/voyna-1921956933.html

Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией

Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией - РИА Новости, 17.01.2024

Зеленский признал, что в мире нет достаточных ресурсов для войны с Россией

Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией. РИА Новости, 17.01.2024

2024-01-17T23:03

2024-01-17T23:03

2024-01-17T23:52

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МОСКВА, 17 янв – РИА Новости. Владимир Зеленский признал, что в мире нет ресурсов ВПК, достаточных для Украины, чтобы выдержать войну с российской армией."Артиллерия, например, 155 калибра. Весь мир, продакшн всех компании, которые генерируют производство артснаряда 155 калибра, недостаточно, чтобы обеспечить войну артиллерией на Украине... В мире нет на сегодня достаточного объема производства на примере артиллерии, достаточного для украинской армии, чтобы выдерживать войну с российской армией", - сказал Зеленский на пресс-конференции в Давосе, видео которой выложил офис Зеленского в своем YouTube-канале.Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин 14 января заявил, что Киев никогда не сможет полностью покрыть потребности в вооружении за счет собственного производства."Мы будем слабыми на поле боя, у нас будет большой дефицит артиллерии, мы не сможем отбивать удары баллистическими ракетами, будет большое количество убийств и раненых людей... Будет большой кризис для всей Европы. Без помощи США, ЕС Украина будет бороться, будет слабее, и у РФ будет возможность захватить нас", - ответил Зеленский на вопрос, что будет в случае прекращения помощи Запада.Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской народных республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20240117/ukraina-1921950491.html

https://ria.ru/20240117/udar-1921908736.html

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украина, россия, сша, владимир зеленский, нато, в мире