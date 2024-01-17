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В ГД внесут проект об упрощенном ВНЖ для представителей коренных народов - РИА Новости, 17.01.2024
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12:28 17.01.2024
https://ria.ru/20240117/vnzh-1921824404.html
В ГД внесут проект об упрощенном ВНЖ для представителей коренных народов
В ГД внесут проект об упрощенном ВНЖ для представителей коренных народов - РИА Новости, 17.01.2024
В ГД внесут проект об упрощенном ВНЖ для представителей коренных народов
В Госдуму внесут законопроект, который дает возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T12:28
2024-01-17T12:28
общество
россия
госдума рф
жилье
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, который дает возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Инициативу подготовили депутаты ГД от СРЗП Дмитрий Кузнецов и Тимур Каноков. "Проектом федерального закона ... предлагается дополнить ... пунктом ... предусматривающим возможность получения иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ (исторически проживающих на территории РФ) или лицу, имеющему таких родителей, вида на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание", - следует из текста пояснительной записки. По словам авторов, сейчас порядка 20 миллионов русскоговорящих жителей, а также представителей народов, исторически проживающих на территории России, проживает за пределами РФ, а при желании получить гражданство РФ им необходимо пройти процедуру, занимающую около шести лет и предполагающую необходимость последовательного получения разрешения на временное проживание, а затем и вида на жительство на территории России. "Данная мера также будет особенно актуальна ввиду обозначенного президентом РФ в ходе заседания 4 декабря 2023 года Совета по развитию гражданского общества и правам человека курса на разработку системных мер, направленных на помощь по обеспечению возвращения российских репатриантов из недружественных стран на родину и стимулирования процессов репатриации, и таким образом оказания поддержки таким лицам", - отмечается в сопроводительным документах. Авторы также указали, что что адаптация таких лиц и интеграция их в общество будет проходить проще, поскольку население не является инокультурным, а процедура получения ими гражданства будет быстрее. "Если один из моих родителей русский или представитель другой коренной национальности России, то правда и справедливость в том, чтобы я мог легко получить возможность жить и работать на родине. Об этом наш законопроект. О массовой репатриации... Мы хотим исправить ситуацию, когда по программе переселения соотечественников к нам приезжает множество не готовых интегрироваться граждан, а культурно и идейно близкие нам люди оказываются за бортом", - пояснил в разговоре с РИА Новости Кузнецов.
https://ria.ru/20240117/putin-1921802671.html
https://ria.ru/20231115/gruziya-1909583234.html
https://ria.ru/20240115/pensioner-1921402108.html
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общество, россия, госдума рф, жилье
Общество, Россия, Госдума РФ, Жилье
В ГД внесут проект об упрощенном ВНЖ для представителей коренных народов

Иностранцы-представители коренных народов смогут получить сразу ВНЖ без РВП

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкВ здании Государственной Думы РФ
В здании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.01.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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В здании Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. В Госдуму внесут законопроект, который дает возможность иностранцам, являющимся представителями коренных народов РФ, получать вид на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Инициативу подготовили депутаты ГД от СРЗП Дмитрий Кузнецов и Тимур Каноков.
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"Проектом федерального закона ... предлагается дополнить ... пунктом ... предусматривающим возможность получения иностранному гражданину, являющемуся представителем коренных народов РФ (исторически проживающих на территории РФ) или лицу, имеющему таких родителей, вида на жительство на территории РФ без получения разрешения на временное проживание", - следует из текста пояснительной записки.
По словам авторов, сейчас порядка 20 миллионов русскоговорящих жителей, а также представителей народов, исторически проживающих на территории России, проживает за пределами РФ, а при желании получить гражданство РФ им необходимо пройти процедуру, занимающую около шести лет и предполагающую необходимость последовательного получения разрешения на временное проживание, а затем и вида на жительство на территории России.
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"Данная мера также будет особенно актуальна ввиду обозначенного президентом РФ в ходе заседания 4 декабря 2023 года Совета по развитию гражданского общества и правам человека курса на разработку системных мер, направленных на помощь по обеспечению возвращения российских репатриантов из недружественных стран на родину и стимулирования процессов репатриации, и таким образом оказания поддержки таким лицам", - отмечается в сопроводительным документах.
Авторы также указали, что что адаптация таких лиц и интеграция их в общество будет проходить проще, поскольку население не является инокультурным, а процедура получения ими гражданства будет быстрее.
"Если один из моих родителей русский или представитель другой коренной национальности России, то правда и справедливость в том, чтобы я мог легко получить возможность жить и работать на родине. Об этом наш законопроект. О массовой репатриации... Мы хотим исправить ситуацию, когда по программе переселения соотечественников к нам приезжает множество не готовых интегрироваться граждан, а культурно и идейно близкие нам люди оказываются за бортом", - пояснил в разговоре с РИА Новости Кузнецов.
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