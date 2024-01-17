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На Крещение не прогнозируют сильных морозов
На Крещение не прогнозируют сильных морозов - РИА Новости, 17.01.2024
На Крещение не прогнозируют сильных морозов
Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь поднимется до минус 3 градусов, ожидается метель, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман... РИА Новости, 17.01.2024
2024-01-17T13:50
2024-01-17T13:50
2024-01-17T13:54
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роман вильфанд
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МОСКВА, 17 янв - РИА Новости. Температура воздуха в Москве в крещенскую ночь поднимется до минус 3 градусов, ожидается метель, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Вместо сильного понижения (температуры) прогнозируются сильные осадки... К вечеру 18 января температура повысится до минус 3 градусов. Порывы ветра до 15-20 метров в секунду, прогнозируется снег, метель, снежные заносы. Такая погода прогнозируется и в крещенскую ночь", - сказал Вильфанд на пресс-конференции в пресс-центре "Россия сегодня". По его словам, в ночь на 19 января в Московской области средняя температура будет минус 2 – минус 7 градусов, днем она повысится до-минус 2 и даже 0. При этом к вечеру пятницы столбик термометра снова опустится до минус 12 градусов.
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москва, россия, роман вильфанд, гидрометцентр
Москва, Россия, Роман Вильфанд, Гидрометцентр
На Крещение не прогнозируют сильных морозов
Вильфанд: сильных морозов на Крещение не прогнозируется, но будет метель